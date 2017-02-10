الجيش: سحب تصاريح عائلة منفذ عملية بيتح تكفا

أفاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيحاي ادرعي في بيانه اليوم الجمعة أنه "قامت قوات جيش الدفاع الليلة بسحب التصاريح الموجودة بحوزة عائلة المخرب مرتكب الاعتداء الإرهابي في بيتاح تيكفا حيث وصل الجنود الى منزل العائلة وقموا باستجواب أفراد العائلة وأشخاص اخرون"، وفقا للبيان.