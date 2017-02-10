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أخبار محاكم وجنائيات الجيش: سحب تصاريح عائلة منفذ عملية بيتح تكفا واعتقال مطلوبين

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الضفة الغربية الجيش: سحب تصاريح عائلة منفذ عملية بيتح تكفا
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الجيش: سحب تصاريح عائلة منفذ عملية بيتح تكفا واعتقال مطلوبين

 الجيش الاسرائيلي:

 قامت قواتنا بتعاون مع الشرطة بحملة ضد ظاهرة المقيمين غير الشرعيين في منطقة لواء أفرايم (قلقلية)

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 07:51:15 A A

أفاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيحاي ادرعي في بيانه اليوم الجمعة أنه "قامت قوات جيش الدفاع الليلة بسحب التصاريح الموجودة بحوزة عائلة المخرب مرتكب الاعتداء الإرهابي في بيتاح تيكفا حيث وصل الجنود الى منزل العائلة وقموا باستجواب أفراد العائلة وأشخاص اخرون"، وفقا للبيان.

فيديو من الجيش

 
 

وأضاف البيان: "بالاضافة الى ذلك اعتقلت قوات جيش الدفاع بتعاون مع جهاز الأمن العام 10 مطلوبين فلسطينيين في منظقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات ارهابية شعبية. في مخيم فحمة اعتقل مطلوب في بيت أمين اعتقل مطلوبان، في عزون عتمة اعتقل 3 مطلوبين، في بديا اعتقل مطلوب، في مخيم عسكر اعتقل مطلوبيْن في أوصرين اعتقل مطلوب، كما قامت قواتنا بتعاون مع الشرطة بحملة ضد ظاهرة المقيمين غير الشرعيين في منطقة لواء أفرايم (قلقلية) حيث تم اعتقال 6 مشتبه فيهم بالضلوع بنقل منظم لمقيمين غير شرعيين الى داخل اسرائيل"، وفقا للبيان.

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