اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل اليوم الجمعة

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل اليوم الجمعة الموافق 10.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:



الدرجة الممتازة – الأسبوع 23



عيروني نيشر 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في نيشر

هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في نتسيرت عيليت

مكابي شعرايم 15:00 هبوعيل عكا (الجمعة) في نس تسيونا

مكابي هرتسليا 15:00 مكابي نتانيا (الجمعة) في هرتسليا

هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في اللد

الدرجة الأولى – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية

هبوعيل آسي جلبواع 12:00 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في تعناخيم

هبوعيل مجدال هعيمق 13:00 عيروني طبريا (الجمعة) في مجدال هعيمق

مكابي تسور شالوم 13:00 مكابي دالية الكرمل (الجمعة) في تسور شالوم

نادي الطيرة 14:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في الطيرة

هبوعيل الخضيرة 14:00 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في الخضيرة

نادي شبيرا حيفا 14:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في عكا

هبوعيل بيسان 14:10 هبوعيل اكسال (الجمعة) في بيسان

المنطقة الجنوبية

نادي شيكون همزراح 13:45 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في شيكون همزراح

هبوعيل بقعات هيردين 12:30 نادي يافا (الجمعة) في بقعات هيردين

نادي ديمونا 13:00 مكابي كريات جات (الجمعة) في ديمونا

نادي كفر قاسم 13:30 هبوعيل محنيه يهودا (الجمعة) في فينتير

هبوعيل أزور 13:30 هكواح رمات جان (الجمعة) في أزور

بيتار كفار سابا 13:30 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في كفار سابا

مكابي يفنة 13:45 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في يفنة

مكابي يافا 13:45 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في حي هتكفا



الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

بيتار نهاريا 11:45 هبوعيل شفاعمرو (الجمعة) في نهاريا

الأخوة عرابة 12:00 مكابي معلوت (الجمعة) في كوكب

نادي كريات يام 13:00 نادي جولس (الجمعة) في كريات يام

الأخوة كفر مندا 13:15 بيتار حيفا (الجمعة) في كفر مندا

هبوعيل البعينة 14:30 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في البعنة

مكابي شفاعمرو 14:30 بلدي كابول (الجمعة) في شفاعمرو

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل صندلة 14:15 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في تعناخيم

نادي دبورية 14:20 مكابي يافة الناصرة (الجمعة) في دبورية

شباب طرعان 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في كوكب

هبوعيل دالية الكرمل 14:30 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في دالية الكرمل

هبوعيل زلفة 14:45 بيتار كفر كنا (الجمعة) في أم الفحم

هبوعيل رموت منشيه 14:45 النهضة الناصرة (الجمعة) في رموت منشيه

المنطقة الجنوبية "أ"

هبوعيل رمات يسرائيل 11:30 شباب الطيبة (الجمعة) في رمات يسرائيل

هبوعيل برديسيا 12:15 رابطة حولون (الجمعة) في برديسيا

هبوعيل نحلات يهودا 12:30 عيروني كفار يونا (الجمعة) في نحلات يهودا

هبوعيل كريات أونو 13:30 شمشون تل أبيب (الجمعة) في كريات أونو

عميشاف بيتح تكفا 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في بيتح تكفا

تسفريريم حولون 13:45 نادي تل أبيب (الجمعة) في حولون

هبوعيل جت 13:45 بيتار رمات جان (الجمعة) في جت

الشعاع كفر قاسم 14:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في كفر قاسم



المنطقة الجنوبية "ب"

نادي يفنة 11:45 نادي القدس (الجمعة) في يفنة

نادي أشدود 12:00 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في أشدود

مكابي سديروت 12:15 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في سديروت

بيتار معليه أدوميم 12:30 مكابي نتيفوت (الجمعة) في معليه أدوميم

نادي بئر السبع 12:30 مكابي بئر السبع (الجمعة) في بئر السبع

يتشلئيل رحوفوت 13:30 شباب رهط (الجمعة) في رحوفوت

هبوعيل ايلات 13:30 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في ايلات