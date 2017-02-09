إصابة 3 أشخاص إحداها خطيرة في حادث طرق على مدخل بئر السبع

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لرجل (60 عامًا) أصيب بجراح خطيرة وإصابة شخصين آخرين بجراح طفيفة

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان اسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 21:47 تلقى افراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة النقب حول وقوع حادث طرق بين سيارتين بالقرب من مدخل جراند كنيون في بئر السبع "، بحسب البيان.

وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لرجل (60 عامًا) أصيب بجراح خطيرة وإصابة شخصين آخرين بجراح طفيفة، ومن ثم تم تقلهم الى مستشفى تل هشومير لتلقي العلاج"، وفقًا للبيان.