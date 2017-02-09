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أخبار محليات أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي خلال عملية بيتح تكفا معتقدين انه على صلة مع المُنفذ

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مدن الساحل أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي ببيتح تكفا
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أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي خلال عملية بيتح تكفا معتقدين انه على صلة مع المُنفذ

أسامة عامر شقيق المُصاب:

معاذ تحدث باللغه العربية وحالما سمعه المتواجدين في المكان إنهالوا عليه بالضرب المبرح معتقدين بأنه على علاقة بمنفذ العملية

الشرطة دافعت عن شقيقي ولكن قامت بإيقافه في المستشفى رغم اصراري بأنه ليست هناك اي صلة بينه وبين منفذ العملية، بل هو مجرد عابر سبيل من نفس المنطقة

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 20:43:12 A A

أصيب اليوم الخميس خلال عملية إطلاق النار في سوق بيتح تكفا، الشاب معاذ عامر من سكان كفرقاسم ، وذلك خلال تواجده خلال الحادثة في موقع الحدث لشراء بعض الاحتياجات.


الشاب معاذ عامر أثناء خروجه من المستشفى

وقال أسامة عامر شقيق المُصاب: "معاذ حاول خلال عملية اطلاق النار تحذير المواطنين الذين تواجدوا في المكان، وقد تحدث باللغه العربية، وحالما سمعه المتواجدين في المكان إنهالوا عليه بالضرب المبرح، معتقدين بأنه على علاقة بمنفذ العملية". ثم قال: "الشرطة دافعت عن شقيقي، ولكن قامت بإيقافه في المستشفى رغم اصراري بأنه ليست هناك اي صلة بينه وبين منفذ العملية، بل هو مجرد عابر سبيل من نفس المنطقة".

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