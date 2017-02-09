أهداف متضاربة قبل لقاء أبناء عرعرة مع هبوعيل دالية الكرمل

بدر جهجاه:



تنظر مباراة صعبة على الفريقين وسنعمل بالعودة بالنقاط الثلاثة

يلتقي عند الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة على ملعب دالية الكرمل البلدي فريقي هبوعيل دالية الكرمل وهبوعيل أبناء عرعرة - عارة ضمن مباريات الاسبوع الـ21 ضمن دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".



صور من مباراة هبوعيل ابناء عرعرة - عارة امام إتحاد ابناء كفرقرع



هذا، ويصل الفريقين لهذا اللقاء بأهداف متضاربة بحيث يفتش كل فريق من اجل الفوز بهدف حصد النقاط الثلاثة الكاملة، فريق ابناء عرعرة - عارة يريد الفوز من اجل العودة لمسار الانتصارات من اجل تعزيز مكانته في قمة اللائحة في المقابل يفتش فريق هبوعيل دالية الكرمل عن فوز إضافي بهدف الهروب من القاع الملتهب والابتعاد عن شبح الهبوط.

بدر جهجاه المدير المهني لفريق ابناء عرعرة - عارة أشار الى أن فريقه يحضر بشكل قوي للقاء والهدف واحد ووحيد الفوز وهو الفوز باللقاء، مؤكدا أن "الفريق جاهز لمباراة خارجية صعبة والمعنويات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية، تنتظر مباراة صعبة على الفريقين وسنعمل بالعودة بالنقاط الثلاثة".



بدر جهجاه

