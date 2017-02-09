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أخبار محاكم وجنائيات الطيبة: إصابة شخص بجراح خطيرة وآخر طفيفة خلال شجار بين جيران

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المثلث الجنوبي الطيبة: اصابة شخص بجراح خطيرة اخر طفيفة خلال شجار
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الطيبة: إصابة شخص بجراح خطيرة وآخر طفيفة خلال شجار بين جيران

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 19:29:59 A A

جاء من المتحدثة بإسم الشرطة لوبا السمري:"تعرّض مساء الخميس في مدينة الطيبة مواطنين من السكان هناك للطعن وذلك وعلى ما يبدو على خلفية شجار وخلاف توسع ما بين جيران، ومما اصاب أحدهما وعلى ما يبدو بجراح بالغة والاخر بجراح طفيفة، احيلا على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى وسط مباشرة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات".

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