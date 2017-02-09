اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية الطيّبة: نُحذّر ونمنع أي مهندس مساحة القيام بتحديد قطع من الأراضي للبناء

السلطات المحلية

المثلث الجنوبي بلدية الطيّبة في رسالة تحذيرية لمهندسي المساحة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدية الطيّبة: نُحذّر ونمنع أي مهندس مساحة القيام بتحديد قطع من الأراضي للبناء

بلدية الطيّبة:

المسؤولية الوطنية الجماعية تحتم عليكم عدم تحديد قطع أراضي للبناء في المناطق التي أودعت خرائط بصددها والتي غير مصادق عليها حتى الآن

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 19:00:14 A A

وصل بيان صحفي صادر عن بلدية الطيبة، جاء فيه: "إلى جميع مهندسي المساحة، نظرا لكثرة البناء غير المرخص في مسطح نفوذ الطيبة خاصة في الأراضي الزراعية وفي الأراضي المحمية، نود لفت انتباهكم إلى أن البلدية تحذر وتمنع من أي مهندس مساحة القيام بتحديد قطع من الأراضي للبناء في الأراضي المذكورة أعلاه. كما أن المسؤولية الوطنية الجماعية تحتم عليكم عدم تحديد قطع أراضي للبناء في المناطق التي أودعت خرائط بصددها والتي غير مصادق عليها حتى الآن".

وتابع البيان: "البناء في هذه المناطق يتسبب بأضرار جسيمة لعملية التنظيم والتخطيط المستقبلي ولمواطني الطيبة بالمقام الأول. هذه الخطوة تأتي بدافع الحرص الجماعي المشترك من أجل التخطيط السليم والصحيح في المناطق المذكورة، لذا البلدية ترى بعين الخطورة الحاصل وكل من يخالف ما ذكر أعلاه والقانون سيعرض نفسه للمسائلة القضائية. كما ونرجو من المواطنين الكرام أيضا التوجه إلى مكاتب لجنة التنظيم والبناء والتنسيق الكامل مع اللجنة قبل أي عملية بناء".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: تشييع جثمان الطفلة زينب بدير | [292 قراءة]
2 اطلاق 4 قذائف تجاه ايلات وداعش يتبنى العملية | [288 قراءة]
3 كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض | [252 قراءة]
4 الناصرة: تأجيل المصادقة على تعيين مهندس للبلدية | [247 قراءة]
5 الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق | [187 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
4 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
5 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب