بلدية الطيّبة: نُحذّر ونمنع أي مهندس مساحة القيام بتحديد قطع من الأراضي للبناء

بلدية الطيّبة:



المسؤولية الوطنية الجماعية تحتم عليكم عدم تحديد قطع أراضي للبناء في المناطق التي أودعت خرائط بصددها والتي غير مصادق عليها حتى الآن

وصل بيان صحفي صادر عن بلدية الطيبة، جاء فيه: "إلى جميع مهندسي المساحة، نظرا لكثرة البناء غير المرخص في مسطح نفوذ الطيبة خاصة في الأراضي الزراعية وفي الأراضي المحمية، نود لفت انتباهكم إلى أن البلدية تحذر وتمنع من أي مهندس مساحة القيام بتحديد قطع من الأراضي للبناء في الأراضي المذكورة أعلاه. كما أن المسؤولية الوطنية الجماعية تحتم عليكم عدم تحديد قطع أراضي للبناء في المناطق التي أودعت خرائط بصددها والتي غير مصادق عليها حتى الآن".

وتابع البيان: "البناء في هذه المناطق يتسبب بأضرار جسيمة لعملية التنظيم والتخطيط المستقبلي ولمواطني الطيبة بالمقام الأول. هذه الخطوة تأتي بدافع الحرص الجماعي المشترك من أجل التخطيط السليم والصحيح في المناطق المذكورة، لذا البلدية ترى بعين الخطورة الحاصل وكل من يخالف ما ذكر أعلاه والقانون سيعرض نفسه للمسائلة القضائية. كما ونرجو من المواطنين الكرام أيضا التوجه إلى مكاتب لجنة التنظيم والبناء والتنسيق الكامل مع اللجنة قبل أي عملية بناء".