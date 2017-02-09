باريس سان جيرمان يراقب وضع ليونيل ميسي في برشلونة للتعاقد معه

وصل والد النجم الأرجنتيني اليوم إلى مدينة برشلونة بشأن التوصل لاتفاق جديد مع رئيس النادي

أكدت بعض وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس أن "نادي باريس سان جيرمان يراقب وضع المهاجم ليونيل ميسي في برشلونة من أجل محاولة التعاقد معه في الصيف المقبل".

ليونيل ميسي

الجدير باذلكر أنّ عقد ليونيل ميسي يمتد مع برشلونة حتى صيف عام 2018، فيما وصل والد النجم الأرجنتيني اليوم إلى مدينة برشلونة بشأن التوصل لاتفاق جديد مع رئيس النادي. وأشارت هذه التقارير أن "باريس سان جيرمان ما زال متفائلاً في إمكانية التعاقد مع ميسي، لكن هناك شعور بالقلق من تكرار ما حدث مع نيمار عندما تجاهل النادي الفرنسي".

كما وقدّم باريس سان جيرمان عرضاً لا يقاوم للحصول على النجم البرازيلي، والذي تجاوز العرض الذي قدمه برشلونة، إلا أن نجم سانتوس السابق قرر المواصلة مع النادي الكتلوني. والتقى رئيس باريس سان جيرمان مع والد نيمار في البرازيل ، وعرض صفقة بلغت قيمتها 25 مليون واحد في السنة الواحدة، وهو الشيء الذي يمكن أن يتكرر مجدداً مع ليو ميسي.