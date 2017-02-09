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الشرطة: إطلاق رصاص في سوق بيتح تكفا

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نشر: 2017-02-09 17:05:59 A A
قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"وفقًا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، تمّ إطلاق رصاص، مساء اليوم الخميس، في بيتح تكفا وتحديدًا في سوق المدينة هناك. ما أسفرعن إصابة مواطنة بجراح لم تحدد درجتها بعد"، وفقًا لبيان الشرطة.
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