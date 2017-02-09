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أخبار شريط الاخبار زعاترة يوضح أمر رئاسته للجنة الإعلام في المتابعة

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زعاترة يوضح أمر رئاسته للجنة الإعلام في المتابعة

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نشر: 2017-02-09 16:43:52 A A
أصدر رجا زعاترة ، سكرتير منطقة حيفا للحزب الشيوعي الإسرائيلي، وعضو مكتب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، بيانًا صحفيًا أوضح من خلاله خبر رئاسته للجنة الإعلام والعلاقات العامّة في لجنة المتابعة وموقف رئيس اللجنة محمد بركة من الأمر. حيث أكّد زعاترة أنّ "الحديث لا يجري عن وظيفة "ناطق رسمي" بمعاش. وإنما عن رئاسة لجنة من اللجان الفرعية للجنة المتابعة، أي عن تكليف سياسي يقوم بها المكلـَّف تطوّعًا"، بحسب ما جاء في بيانه.
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