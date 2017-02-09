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زعاترة:أنا ممن يدفعون ثمن مواقفهم وهذا يستعصي على مناضلي الشنطات القطرية ونسويات السفارة الامريكية

رجا زعاترة:

من يعرف رجا زعاترة يعرف أنه من الناس الذين يدفعون ثمن مواقفهم، وليس ممّن يقبضون ثمن مواقفهم

لعلّ هذا ما يستعصي على نفر من "مناضلي" الشنطات القطرية و"نسويات" السفارة الأمريكية فهمه

تحدثتُ هاتفيًا مع رئيس لجنة المتابعة لتوضيح الأمر، وأرسلتُ له رسالة خطية كتبتُ فيها أنه "يبدو أنه حصل سوء تفاهم معيّن بالنسبة لموضوع لجنة الإعلام"

اعتقدت أنّ الموضوع مُقرّ في الهيئات الداخلية للمتابعة. ولم أقصد طبعًا أي التفاف أو مسّ باللجنة أو هيئاتها أو رئيسها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-09 16:44:18 A نشر: 2017-02-09 16:44:18 A