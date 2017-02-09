بلدية أم الفحم بعد مقتل محمود جبارين: نحتكم في خلافاتنا للغة الحوار وتهدئة النفوس

بلدية أم الفحم:



ندعو أهل الخير والإصلاح لأخذ دورهم وتهدئة الخواطر والنفوس والعمل على رأب الصدع بالسرعة الممكنة

أصدرت بلدية أم الفحم بيانا حول حادثة الجريمة التي شهدتها مدينة أم الفحم والتي راح ضحيتها الشاب محمود نادر جبارين، وجاء في البيان: "فجعت أم الفحم مساء الاثنين 6.2.2017 بمصرع الشاب المرحوم محمود نادر رجا جبارين طعناً، ولا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله الله فسيح جناته".



وتابع البيان: "نؤكد في هذا السياق أن الفقيد والمشتبه به بالطعن وعائلتيهما هم جيران الرضا وهم أهل بيت واحد وتجمعهما روابط كثيرة من المحبة والألفة والجيرة الحسنة، بين الوالدين والأجداد والأبناء، وما علمنا عنهم إلا كل خير على مدار سنوات طويلة. وكلنا أمل أن نحافظ على هذا الود وهذه الروح. كما ندعو أهل الخير والإصلاح، لأخذ دورهم وتهدئة الخواطر والنفوس، والعمل على رأب الصدع بالسرعة الممكنة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ندعو أهلنا وشبابنا في بلدنا الحبيب الى ضرورة تحكيم وتغليب لغة الحوار والعقل والتسامح في كل قضايانا، وأن نحتكم لشرع الله في خلافاتنا، لتطويق الفتنة وتحجيمها".