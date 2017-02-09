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جامعات / مدارس اخبار المدارس سخنين: طلّاب البشائر الأهليّة يحتلّون المراكز الأولى في بطولة البرمجة والسّايبر

جامعات / مدارس

سخنين والمنطقة سخنين: المرتبة الاولى للبشائر في بطولة البرمجة
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سخنين: طلّاب البشائر الأهليّة يحتلّون المراكز الأولى في بطولة البرمجة والسّايبر

إحتلّ طلّاب المرحلة الإعداديّة المرتبة الأولى قطريّا من مجموع 1444 مدرسة شاركت في البطولة من الوسطين العربي واليهودي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 16:48:41 A A

وصل بيان صحفي صادر عن مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم – سخنين ن، جاء فيه: "حقّق طلّاب مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم – سخنين إنجازًا هامًّا يضيفونه إلى سلسلة إنجازاتهم، وذلك بفوزهم واحتلالهم المراكز الأولى في بطولة البرمجة والسّايبر الّتي تنظّمها وزارة المعارف والتعليم في البلاد".


صور من البطولة

وتابع البيان: "فقد احتلّ طلّاب المرحلة الإعداديّة المرتبة الأولى قطريّا من مجموع 1444 مدرسة شاركت في البطولة من الوسطين العربي واليهودي، في حين إحتلّ طلّاب المرحلة الإبتدائيّة المرتبة الثّالثة على المستوى القطري في البلاد . وبذلك سوف ينتقل طلّاب مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين إلى البطولة النّهائيّة الّتي ستقام في الحادي والعشرين من شهر آذار القادم".

ونوّه البيان: "هذا وقد عقّب الأستاذ أمير الحاج مدير عام المدرسة على هذا الإنجاز لطلّاب مدرسته بقوله: " إنّ هذا الفوز وهذا النّجاح ليثلجان الصّدر ويبعثان الحبور والسّرور في نفسي وفي نفوس أعضاء الهيئة التدريسيّة في المدرسة الّذين كان لهم دور هام وكبير في متابعة الطّلاب وتشجيعهم وحثّهم طيلة أيّام التدريب والتمرّن وخلال مرحلة المنافسة القاسية والمتعبة لتتكلّل جهود الطّلاب وعزمهم في الحصول على هذه النتيجة الرّائعة , الّتي تتمشّى مع القيم التّربويّة والعلميّة الّتي نسعى في مدرسة البشائر الأهليّة لغرسها عند طلّابنا من أجل غد أفضل لمجتمعنا العربي في البلاد".

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