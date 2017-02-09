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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: مشتبه عربي (20 عامًا) من يافا يقفز من نافذة غرفة التحقيقات وإصابته خطيرة

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مدن الساحل مشتبه عربي من يافا يقفز من نافذة غرفة التحقيقات
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الشرطة: مشتبه عربي (20 عامًا) من يافا يقفز من نافذة غرفة التحقيقات وإصابته خطيرة

 المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

المشتبه المصاب أحيل للعلاج في مستشفى "ايخلوف"، في حين تواصل الشرطة أعمل المراجعة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 16:44:18 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"خلال تحقيق أجري، عصر اليوم الخميس، في مقر الشرطة في يافا - تل أبيب، قام مشتبه عربي (20 عامًا) بالقفز من نافذة غرفة التحقيقات، ما أسفر عن إصابته بجراح ما بين متوسطة وخطيرة"، بحسب الشرطة.

وأوضحت السمري أنّ:"المشتبه معتقل بملف جنائي حول شبهات ضلوعه بالاعتداء على أحد الرعايا الاجانب (سوداني الاصل)، وذلك خلال شجار توسع قبل ايام في شارع ليفينسكي قرب المحطة المركزية في تل ابيب، حيث أصاب المشتبه الضحية بجراح متفاوتة. هذا، ويشار أخيرًا إلى أنّ المشتبه المصاب أحيل للعلاج في مستشفى "ايخلوف"، في حين تواصل الشرطة أعمل المراجعة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، إلى هنا البيان. 

 

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