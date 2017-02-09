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رياضة وشباب

خماسي ريال مدريد جاهز لموقعة أوساسونا
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خماسي ريال مدريد جاهز لموقعة أوساسونا

أجرى الحارس كيكو كاسيا، مرانا منفردًا داخل منشآت النادي الملكي، بينما واصل الجناح الويلزي جاريث بيل برنامج تعافيه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 16:37:48 A A

أجرى فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، مرانه قبل الأخير قبيل حلوله ضيفا على أوساسونا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.


لاعبو نادي ريال مدريد

وشارك في تدريبات اليوم، لوكا مودريتش وخاميس رودريجيز ومارسيلو وداني كارفاخال وبيبي، ليكملوا ثالث جلسة مران لهم على التوالي. وقاد مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، المران الذي برز خلاله التدريب على الاستحواذ على الكرة والتمرير.

وأجرى الحارس كيكو كاسيا، مرانا منفردًا داخل منشآت النادي الملكي، بينما واصل الجناح الويلزي جاريث بيل برنامج تعافيه وأجرى تدريبات في الملعب.

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