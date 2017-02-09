اللبنانية كارول سماحة: أفضّل الملابس المحتشمة

أشارت سماحة إلى أنها إنسانة رومانسية جداً، وتتقن الحوار الرومانسي والكلام النابع من القلب، موضحة أنّ زوجها شخص رومانسي جداً ويفاجئها دائماً

استضاف الإعلامي اللبناني بيار ربّاط، في حلقة جريئة، الفنانة كارول سماحة والتي أطلقت خلاله الحوار معها تصريحات مثيرة للجدل. حيث تحدثت عن المثليين وعن الزواج المدني وعن زواجها من رجل من غير دينها أيضًا.





هذا، وأشارت سماحة إلى أنها إنسانة رومانسية جداً، وتتقن الحوار الرومانسي والكلام النابع من القلب، موضحة أنّ زوجها شخص رومانسي جداً ويفاجئها دائماً، وهذا ما تحبه في شخصيته. وقالت كارول أيضًا أنّها بعد الزواج أصبحت أقلّ جرأة في ملابسها، وقالت "في مرحلة ما، تحب المرأة أو الفنانة أن تسمع كلمات إطراء مختلفة كـ"شو معقول شو سكسي". ولكنني اكتشفت أنّ المرأة كلما كانت محتشمة أكثر كلما كانت أكثر إغراء، وكلما تعرّت أصبحت كالكتاب المفتوح".



وتطرقت كارول أيضًا إلى التغريدة التي كتبتها للفنانة ميريام فارس عند وفاة والدها، حيث كتبت كلمة "يركض" بدل كلمة "يرقد" ما أثار جدلاً كبيراً على "تويتر" فعلقت كارول قائلة: "والدي كان أستاذ أدب عربي ولو قرأ الجملة لكان إنتحر"، وأوضحت أنها كتبت الجملة خلال ممارسة الرياضة، والتحضير لإطلالتها في برنامج "رقص النجوم" وانتبهت للغلطة وقامت بتصحيحها بعد 10 دقائق لكنها لم تتّغير، وفي هذه الأثناء كانت التغريدة قد أصبحت متداولة بين الناس.