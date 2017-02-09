أصالة وشيرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب؟

تخللت الحلقة فقرات عديدة ومنوعة لم تخلو من الطرافة والضحك

حلقة مميزة وجميلة قدّمتها قناة dmc الفضائية المصرية، ضمن برنامج "شيري ستديو"، حيث استضافت النجمة شيرين عبد الوهاب من خلالها كل من المطربة أصالة نصري، والنجمة دينا الشربيني، والسيناريست تامر حبيب. حيث تمكنت الحلقة من احتلال مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها الجمهور الحلقة الأفضل من بين كل حلقات البرنامج.





تخللت الحلقة فقرات عديدة ومنوعة لم تخلو من الطرافة والضحك. غضافة إلى الوصلات الغنائية التي قدّمتها شيرين وأصالة. حيث خطفت شيرين القلوب عندما أعادت تقديم أغنية "لو تعرفوا" والفقرة الأبرز داخل الحلقة كانت الديو بينها وأصالة لأغنية "شاغل بالي".