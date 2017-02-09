البرازيلية الجميلة ادريانا ليما تخطف الأنظار في نيويورك..صور
ظهرت العارضة الشهيرة امام الكاميرات بفستان اسود ماكسي من زهير مراد
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خطفت عارضة الأزياء البرازيلية الجميلة أدريانا ليما الأضواء على السجادة الحمراء لحفل "امفار" الخيري، الذي اقيم في مدينة نيويورك والذي يعود ريعه لتطوير ابحاث مرض الايدز.
وظهرت العارضة الشهيرة امام الكاميرات بفستان اسود ماكسي، كشف عن قوامها الممشوق والمثير وحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وبدت ساحرة وواثقة من خطواتها وسرقت الانظار بجمالها واناقتها.
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