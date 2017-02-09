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فنانين فن عالمي البرازيلية الجميلة ادريانا ليما تخطف الأنظار في نيويورك..صور

فنانين

ادريانا ليما تخطف الأنظار في نيويوك..صور
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البرازيلية الجميلة ادريانا ليما تخطف الأنظار في نيويورك..صور

ظهرت العارضة الشهيرة امام الكاميرات بفستان اسود ماكسي من زهير مراد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-10 07:40:43 A A

خطفت عارضة الأزياء البرازيلية الجميلة أدريانا ليما الأضواء على السجادة الحمراء لحفل "امفار" الخيري، الذي اقيم في مدينة نيويورك والذي يعود ريعه لتطوير ابحاث مرض الايدز.



وظهرت العارضة الشهيرة امام الكاميرات بفستان اسود ماكسي، كشف عن قوامها الممشوق والمثير وحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. وبدت ساحرة وواثقة من خطواتها وسرقت الانظار بجمالها واناقتها.

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