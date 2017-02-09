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فنانين فن عالمي ليدي غاغا ردًا على منتقديها: أنا فخورة بجسدي

فنانين

ليدي غاغا ردًا على منتقديها: أنا فخورة بجسدي
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ليدي غاغا ردًا على منتقديها: أنا فخورة بجسدي

 

ليدي غاغا :

سمعت أن جسدي محل نقاش لذا أريد القول أنا فخورة بجسدي وينبغي أن تكونوا أنتم أيضاً فخورين بأجسادكم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-09 21:01:07 A A

أحيت النجمة الأمريكية ليدي غاغا حفلًا خلال المباراة النهائية من دوري كرة القدم الأميركية المعروفة باسم (سوبر بول) يوم الأحد الماضي، وقد رافقت إطلالة غاغا هذه إنتقادات وسخرية من شكل جسمها. وبدورها حرصت على الرّد عبر صفحتها الخاصة في انستغرام، وكتبت:"سمعت أن جسدي محل نقاش لذا أريد القول أنا فخورة بجسدي وينبغي أن تكونوا أنتم أيضاً فخورين بأجسادكم".


غاغا خلال حفل سوبر بول

وتابعت المغنة الشهيرة قولها:"بغض النظر عمن أنت أو ما تفعله. أستطيع أن أمنحك مليون سبب لماذا لست مضطراً لأن تتملق أي شخص أو أي شيء للنجاح.. كن نفسك بلا كلل". يذكر أنّ غاغا تعرضت للسخرية من بعض المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكل بطنها.

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