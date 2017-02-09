إتحاد كفرقرع يلاقي هـ. صندلة في مباراة قمة من العيار الثقيل

سمير يحيى رئيس ادارة فريق إتحاد أبناء كفرقرع:



الفريق تحضر بشكل جيد لمباراة القمة والنية هي العودة بالنقاط الثلاث

يفتش فريق القمة اتحاد ابناء كفرقرع على فوزه الثالث على التوالي، حين يلاقي فريق هبوعيل صندلة جلبوع، عصر يوم غد الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب "التعناخم"، ضمن مباريات الاسبوع الـ٢١ لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب". هذا، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من العيار الثقيل بين الفريقين في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية هذا الاسبوع.





إداريو ولاعبو الفريق القرعاوي - أرشيف

وأعرب سمير يحيى، رئيس ادارة اتحاد ابناء كفرقرع، عن سعادته للنتائج الإيجابية التي حصدها في الأسابيع الاخيرة والتي عززت مكانة الفريق في قمة دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب"، وقال سمير يحيى لموقع العرب:"الفريق تحضّر بشكل جيد لمباراة القمة والنية هي العودة بالنقاط الثلاث، رغ م أنّه تنتظرنا مباراة خارجية صعبة"، وتابع:"كلمة حق نقولها وهي الف تحية لرئيس المجلس المحلي كفرقرع المحامي حسن محمد عثامنة على دعمه المستمر واللا محدود لمسيرة الفريق، ولولا هذا الدعم ووقوفه الرجولي المشرف لما وصلنا الى ما وصلنا اليه هذا الموسم، وعلينا رد هذا الجميل بانهاء الموسم بالقسم العلوي بالدوري"، كما قال.