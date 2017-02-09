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أخبار سياسة الوزير غالانت: اقتصاد غزة على شفا الانهيار والانفجار قادم ونحن مستعدون

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قطاع غزة الوزير غالانت: اقتصاد غزة على شفا الانهيار
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الوزير غالانت: اقتصاد غزة على شفا الانهيار والانفجار قادم ونحن مستعدون

غالانت:
حماس باتت على بعد خطوة من فقدان قدراتها الاقتصادية وممتلكاتها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-09 23:38:27 A A

أكد وزير الإسكان، يوآف غالانت ، أنه "يتوجب على الجيش الإسرائيلي البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة محتملة قادمة مع حركة حماس في قطاع غزة".


الوزير غالانت
وصرّح في حديث للإذاعة العبرية العامة، ريشيت بيت، بقوله "إنّ بلاده ضربت القدرة الغزية لصناعة الأنفاق، وأن حماس باتت على بعد خطوة من فقدان قدراتها الاقتصادية وممتلكاتها"، كما ألمح أنّها "باتت على شفا الانهيار اقتصاديا، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار وحالة من الغليان".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام، على تصريحات قال فيها: "أرى أن الربيع القادم سيشهد مواجهة، ولذلك فنحن مستعدون للمعركة مع حماس، علمًا ان الحركة معنية بمواجهة كهذه، فهي تحفر الأنفاق وتصنع الصواريخ باستمرار لمهاجمة الإسرائيليين" كما قال.

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