هيفاء وهبي تفاجىء الجمهور في عيد العشاق: الله بحبّك

هيفاء وهبي ستشارك في السباق الرمضاني القادم

الله بحبّك هو عنوان الأغنية التي تسعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لطرحها تزامنا مع عيد العشاق، الذي يصادف يوم الرابع عشر من شهر شباط. ويشار إلى أن الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع شريف مكاوي وسيتم طرحها أولا عبر موقع وتطبيق أنغامي، ومن ثمّ عبر قناتها الرسمية على يوتيوب والإذاعات العربية. ويذكر أن هيفاء وهبي ستشارك في السباق الرمضاني القادم، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان بعد النهاية، بطولة كريم فهمي، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج مريم أحمدي وإنتاج شركة MGR لصاحبها ممدوح شاهين.