اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس فعاليات ونشاطات الإبحار الآمن في الشبكة في إعدادية شعب

جامعات / مدارس

عكا والمنطقة نشاطات الإبحار الآمن في الشبكة في إعدادية شعب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فعاليات ونشاطات الإبحار الآمن في الشبكة في إعدادية شعب

شارك الطلاب في تعبئة استبيان محوسب حول الابحار الآمن في الشبكة

مدير المدرسة الاعدادية الاستاذ خالد هدهود أثنى على الطلاب والهيئة التدريسية وشكرهم على جهودهم في إنجاح فعاليات ونشاطات الاسبوع

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 14:46:36 A A

عمّمت إعدادية شعب بيانًا جاء فيه:"نُظِّم في إعدادية شعب مجموعة من الفعاليات والنشاطات ضمن الاسبوع القومي للإبحار الآمن في الشبكة. بدأت نشاطات الاسبوع يوم الاحد 5.2.17 حيث قام الطلاب بالحديث حول الابحار الآمن في طابور الصباح. ويوم الاثنين 6.2.17 استضافت المدرسة المحامي أحمد دهامشة من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، حيث أسهب بالحديث لطلاب طبقة السابع حول موضوع الانترنت كسلاح ذو حدّين. وشارك الطلاب يوم الثلاثاء 7.2.17 بمجموعة نشاطات ومحاضرات قطرية محوسبة شملت مضامين متنوعة حول الانترنت واستعماله الآمن".


خلال الفعاليات

وزاد البيان:"ويوم الاربعاء 8.2.17 استضافت المدرسة ممثلون من الشرطة الجماهيرية الذين تحدثوا للطلاب حول المحاذير القانونية والمخالفات الجنائية التي قد يتعرّض اليها الطلاب. كما ووزعت نشرة تثقيفية تضمَّنت إرشادات لتوجيه أولياء أمور الطلاب للاستعمال الآمن ولمراقبة الأبناء في استخدامهم للأجهزة المختلفة. كما وشمل طابور الصباح طيلة الأسبوع كلمات ونصائح للتعامل والاستخدام الآمن للشبكة".

وتابع البيان:"وتجدر الإشارة إلى مشاركة الهيئة التدريسية بكاملها بتحضير مضامين تربوية نصِّية ومحوسبة وتمريرها على مدار الاسبوع للطلاب. وافتتح يوم الخميس 9.2.17 بفعّاليات في طابور الصباح حيث القى الطلاب كلمات باللغة العبرية حول الاستخدام الآمن للأنترنت، وشمِلَ كلمة تلخيصيه القاها مدير المدرسة الاعدادية الاستاذ خالد هدهود أثنى فيها على الطلاب والهيئة التدريسية وشكرهم على جهودهم في إنجاح فعاليات ونشاطات الاسبوع. كما وشارك الطلاب في تعبئة استبيان محوسب حول الابحار الآمن في الشبكة"، إلى هنا البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أيمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة | [297 قراءة]
2 اطلاق 4 قذائف تجاه ايلات وداعش يتبنى العملية | [254 قراءة]
3 الناصرة: تأجيل المصادقة على تعيين مهندس للبلدية | [223 قراءة]
4 شاهدوا الحلقة 90 من مسلسل حطام- مترجمة | [211 قراءة]
5 كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض | [202 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
4 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
5 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب