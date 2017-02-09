فعاليات ونشاطات الإبحار الآمن في الشبكة في إعدادية شعب

شارك الطلاب في تعبئة استبيان محوسب حول الابحار الآمن في الشبكة

مدير المدرسة الاعدادية الاستاذ خالد هدهود أثنى على الطلاب والهيئة التدريسية وشكرهم على جهودهم في إنجاح فعاليات ونشاطات الاسبوع

عمّمت إعدادية شعب بيانًا جاء فيه:"نُظِّم في إعدادية شعب مجموعة من الفعاليات والنشاطات ضمن الاسبوع القومي للإبحار الآمن في الشبكة. بدأت نشاطات الاسبوع يوم الاحد 5.2.17 حيث قام الطلاب بالحديث حول الابحار الآمن في طابور الصباح. ويوم الاثنين 6.2.17 استضافت المدرسة المحامي أحمد دهامشة من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، حيث أسهب بالحديث لطلاب طبقة السابع حول موضوع الانترنت كسلاح ذو حدّين. وشارك الطلاب يوم الثلاثاء 7.2.17 بمجموعة نشاطات ومحاضرات قطرية محوسبة شملت مضامين متنوعة حول الانترنت واستعماله الآمن".





خلال الفعاليات



وزاد البيان:"ويوم الاربعاء 8.2.17 استضافت المدرسة ممثلون من الشرطة الجماهيرية الذين تحدثوا للطلاب حول المحاذير القانونية والمخالفات الجنائية التي قد يتعرّض اليها الطلاب. كما ووزعت نشرة تثقيفية تضمَّنت إرشادات لتوجيه أولياء أمور الطلاب للاستعمال الآمن ولمراقبة الأبناء في استخدامهم للأجهزة المختلفة. كما وشمل طابور الصباح طيلة الأسبوع كلمات ونصائح للتعامل والاستخدام الآمن للشبكة".



وتابع البيان:"وتجدر الإشارة إلى مشاركة الهيئة التدريسية بكاملها بتحضير مضامين تربوية نصِّية ومحوسبة وتمريرها على مدار الاسبوع للطلاب. وافتتح يوم الخميس 9.2.17 بفعّاليات في طابور الصباح حيث القى الطلاب كلمات باللغة العبرية حول الاستخدام الآمن للأنترنت، وشمِلَ كلمة تلخيصيه القاها مدير المدرسة الاعدادية الاستاذ خالد هدهود أثنى فيها على الطلاب والهيئة التدريسية وشكرهم على جهودهم في إنجاح فعاليات ونشاطات الاسبوع. كما وشارك الطلاب في تعبئة استبيان محوسب حول الابحار الآمن في الشبكة"، إلى هنا البيان.