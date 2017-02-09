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فنانين فن عربي ليلى إسكندر: بطبعي مشاغبة ومن الصعب استفزازي

فنانين

ليلى إسكندر: بطبعي مشاغبة ومن الصعب استفزازي
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ليلى إسكندر: بطبعي مشاغبة ومن الصعب استفزازي

ليلى إسكندر:

أفكر في خوض العمل ضمن مجال السينما، وقد يكون ذلك من خلال عمل أقوم بكتابته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-09 16:44:18 A A

قالت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر خلال حوار صحفي إنّها "مشاغبة ومن الصعب استفزازها وأنّها تحب مشاركة الفانز لها في اختيار اللوك المناسب وهو ما اعتبرت أنه يوفر عليها الوقت والجهد، خصوصا وانها من هواة التغيير المستمر في طريقة لبسها". وقالت إنها "تستشير رأي زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان في اختيار ملابسها لا سيما في الفيديو كليبات".



وعبرت عن رغبتها في المشاركة في عمل سينمائي يكون بعيدا عن الدراما على اعتبار أن الدراما العربية باتت تتمحور في اطار واحد وعمل واحد لا يتغير. وقالت: "أفكر في خوض العمل ضمن مجال السينما، وقد يكون ذلك من خلال عمل أقوم بكتابته والذي لا زلت أعمل على تجهيزه".

وعند سؤالها عن أكثر المواقف الجنونية التي قامت بها، جاءت على ذكر بداية علاقتها بزوجها يعقوب الفرحان، حين أرادت أن تختبر مدى حبه لها واهتمامه بها، فقامت بإلقاء نفسها في بحيرة في سويسرا أثناء تصوير مسلسل درامي كانا مشاركين به آنذاك، وتوقعت أن يقوم يعقوب بإنقاذها لتفاجأ بأنه لا يعرف السباحة وقد كسرت رجلها جراء هذا الحادث البسيط، لكنه كان إثباتاً واقعياً لمدى حبه وتعلقه بها.

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