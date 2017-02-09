مايكروسوفت: الأن يمكنك عرض نافذة داخل نافذة في ويندوز 10

تتيح خاصية "كومباكت أوفرلاي" للمستخدم إختيار نافذة لتستمر ظاهرة في جزء صغير من الشاشة أثناء التنقل بين بقية النوافذ أو العمل على البرامج الأخرى

يقوم نظام تشغيل " ويندوز 10" في إضافة العديد من الخصائص الجديدة، وأبرزها خاصية عرض نافذة داخل نافذة، وتحسين عملية إغلاق الجهاز بشكل تلقائي في حالة عدم تواجد أحد بالقرب منه.



صورة توضيحية

وفرت مايكروسوفت خصائص جديدة بشكل إختباري ضمن تحديث جديد لنظام ويندوز 10، والذي يحمل الاسم "build 15031"، حيث جاءت خاصية تشغيل نافذة داخل نافذة تحت اسم "كومباكت أوفرلاي" أو العرض المدمج، فيما أطلقت الشركة اسم "القفل الديناميكي" على الخاصية الخاصة بغلق الأجهزة.

وتتيح خاصية "كومباكت أوفرلاي" للمستخدم إختيار نافذة لتستمر ظاهرة في جزء صغير من الشاشة أثناء التنقل بين بقية النوافذ أو العمل على البرامج الأخرى. وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستوفر خاصية "كومباكب أوفرلاي" لمطوري تطبيقات ويندوز لتتيح لهم استخدامها في تطبيقاتهم، كما أن تطبيقي سكايب و"Movies & Tv" سيدعمان هذه الخاصية قريباً.

وقالت مايكروسوفت أن خاصية "القفل الديناميكي" ستوفر طريقة لغلق جهاز المستخدم بشكل تلقائي، وفي زمن قدره 30 ثانية، في حال إبتعاد المستخدم، وذلك مستخدمة تقنية البلوتوث. وسيحتاج المستخدم لربطه هاتفه النقال بالحاسب عبر تقنية البلوتوث من أجل تفعيل هذه الخاصية، والتي يستطيع التحكم بها عبر قائمة إعدادات تسجيل الدخول من الإعدادات العامة للجهاز.

يذكر أن التحديث الجديد سيصل للمستخدمين والمطورين المشتركين ضمن برنامج ويندوز إنسايدر فقط، حيث لم تحدد مايكروسوفت موعد لطرحه لجميع المستخدمين العاديين بعد.