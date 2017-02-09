مولر: مباراة أرسنال في دوري الأبطال مهمة للغاية

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا خاض 6 مباريات مع الفريق البافاري في النسخة الجارية من دوري الأبطال بواقع 332 دقيقة لعب، وأحرز هدفين فقط

أكد توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ، أهمية مباراة الفريق أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أنه متعطش لخوض مثل هذه المباريات.





توماس مولر نجم النادي البافاري



ويستضيف بايرن، أرسنال يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب في لندن يوم 7 آذار المقبل.

وتحدث مولر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، يوم أمس الأربعاء، حيث قال: "مباراة أرسنال مهمة للغاية من أجل الحالة المزاجية داخل الفريق لباقي الموسم، مباريات خروج المغلوب دائما ما تكون مهمة للغاية". وأضاف مولر: "هذه المباريات تكون ساحة تتقابل فيها الطموحات بالواقعية، أنا متعطش للغاية لخوض مثل تلك المباريات".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا خاض 6 مباريات مع الفريق البافاري في النسخة الجارية من دوري الأبطال بواقع 332 دقيقة لعب، وأحرز هدفين فقط.