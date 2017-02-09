سقوط عامل عن إرتفاع في رمات غان

قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، اليوم الاثنين، إنّ:"طاقم الإسعاف التابع للمؤسسة قدّم العلاج الطبي لرجل (40 عامًا) في رمات غان، والذي أصيب جراء سقوطه عن سقف بناية بارتفاع 6 أمتار تقريبًا في شارع "بيرتس برنشطين". هذا، وقد تمّ نقل المصاب بحالة متوسطة إلى مستشفى تل هشومير، وهو يعاني من كدمات في مختلف أنجاء جسمه"، وفقًا للبيان.