مياهكم تؤكد: مياه الشرب في دبورية وعرب الشبلي وأم الغنم سليمة
اتحاد مياهكم:
تمّ اجراء فحوصات لمياه الشرب في دبورية، عرب الشبلي وأم الغنم خلال يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس وكانت النتائج كلها سليمة
أبقينا تعليمات وزارة الصحة سارية المفعول حتى صدور نتائج الفحص المخبري لمياه بركة بيت كيشت التي جاءت مطابقة للمواصفات الصحية صباح اليوم
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن "مياهكم" - إتحاد قرى الجليل الاسفل للمياه والصرف الصحي، وجاء فيه:"تعلن شركة مياهكم لسكان قرى دبورية، عرب الشبلي وأم الغنم أنّ مياه الشرب سليمة وملاءمة للمواصفات الصحية المطلوبة وذلك وفقًا لنتائج الفحص المخبري من صباح اليوم الخميس 09/02/2017".
مياهكم يزوّد المؤسسات التعليمية في دبورية وعرب الشبلي وأم الغنم بعبوات مياه معدنية
توضيح أسباب الاجراء الاحترازي بضرورة غلي المياه
وزاد بيان مياهكم:"بأعقاب قيام شركة مكوروت بعمليات تطهير وتعقيم لبركة بيت كيشت التابعة لشركة مكوروت، والتي تزوّد مياه الشرب لعدة بلدات من بينها دبورية، عرب الشبلي وام الغنم، واتضح بعد الفحص المخبري يوم أمس الاربعاء 08/02/2017 بعد عملية التطهير والتعقيم التي قامت فيها شركة مكوروت وجود نتائج غير عادية، وعليه أبلغنا من قبل وزارة الصحة ضرورة غلي المياه لحين اجراء فحص مخبري جديد لمياه الشرب في بركة بيت كيشت، وهو اجراء احترازي".
وأضاف البيان:"وبعد اجراء الفحص الثاني صباح اليوم الخميس 09/02/2017 تبين ان مياه الشرب ملائمة لكافة المواصفات الصحية المطلوبة ، وعليه تم اعلام السكان بسلامة المياه وانتهاء ضرورة غلي المياه. ونشير بذلك الى أنّ اتحاد مياهكم اجرى فحوصات لمياه الشرب في دبورية، عرب الشبلي وأم الغنم خلال يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس وكانت النتائج كلها سليمة، وأبقينا تعليمات وزارة الصحة سارية المفعول حتى صدور نتائج الفحص المخبري لمياه بركة بيت كيشت التي جاءت مطابقة للمواصفات الصحية صباح اليوم. كما عمل اتحاد مياهكم على تزويد المؤسسات التعليمية في قرى دبورية وعرب الشبلي وأم الغنم بعبوات مياه معدنية، سلمت لأقسام التربية والتعليم في المجالس المحلية والتي حصلت كل منها على 4500 عبوة مياه معدنية"، بحسب البيان.