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مياهكم تؤكد: مياه الشرب في دبورية وعرب الشبلي وأم الغنم سليمة

اتحاد مياهكم:

تمّ اجراء فحوصات لمياه الشرب في دبورية، عرب الشبلي وأم الغنم خلال يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس وكانت النتائج كلها سليمة

أبقينا تعليمات وزارة الصحة سارية المفعول حتى صدور نتائج الفحص المخبري لمياه بركة بيت كيشت التي جاءت مطابقة للمواصفات الصحية صباح اليوم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-09 13:40:49 A نشر: 2017-02-09 13:40:49 A