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حقوق المواطن تنجح بفرض قيود قانونية على استدعاءات الشاباك التحذيرية للنشطاء

جمعية حقوق المواطن في بيانها:

يتمّ اصدار الاستدعاء بعد التشاور مع المستشار القضائي للشاباك، وأخذ رأيه القانوني للحفاظ على التوازن بين عدم المس بحقوق الناشط المدعو والمصلحة الأمنية

التوضيح للناشط المُستدعى بأن هذا الاجراء لا يعتبر تحقيقًا، وبأنه ليس مجبرًا على الحضور لهذا الاجراء. والتوضيح خلال المحادثة، بأن هذا الاستدعاء لا يعتبر تحقيقًا تحت وطأة التحذير

تناشد جمعية حقوق المواطن النشطاء السياسيين والاجتماعيين من مختلف الانتماءات والتوجهات على التوجه اليها في حال تم استدعائهم من قبل "الشاباك"، وتؤكد على استمرار مراقبة هذه الاجراءات وكيفية تطبيقها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-09 18:15:07 A نشر: 2017-02-09 18:15:07 A