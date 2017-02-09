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السلطات المحلية اخبار المجالس الناصرة: المجلس البلدي يقر ويصادق بالاجماع على منح بقيمة 18 مليون شيكل

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء الناصرة: المصادقة بالاجماع على منح بقيمة 18 مليون
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الناصرة: المجلس البلدي يقر ويصادق بالاجماع على منح بقيمة 18 مليون شيكل

جاء في البيان:

حصلت البلدية على منح من وزارة المعارف تهدف إلى شراء ادوات وأجهزة للمختبرات لعدد كبير من مدارس المدينة الرسمية والأهلية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-09 12:49:47 A A

وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الناصرة ، جاء فيه: "أقرّ المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء اليوم الأربعاء 8.2.17 في جلسته العادية وصادق بالاجماع على منح بقيمة 18 مليون شيكل من وزارة الداخلية ووزارة المعارف. وتأتي هذه الجلسة ضمن الجلسات الدورية التي يعقدها المجلس البلدي وتميزت هذه الجلسة بالذات بعدد المنح التي حصلت عليها البلدية من الوزارات وبلغت 62 منحة الأمر الذي يدعو إلى الاعتزاز بالجهد المتابعة التي أولتها ادارة البلدية ومتابعتها وتصميمها الحصول على هذه المنح".


خلال الجلسة

وأضاف البيان: "قسم من هذه المنح وهي من وزارة الداخلية اعتنت بشؤون المقابر لمختلف الطوائف في الناصرة وأخرى لشؤون تصريف المياه في أكثر من حي من أحياء المدينة، ومنح أخرى في شؤون تعبيد الشوارع واضاءتها، وعدد آخر من المنح لترميم المراكز الجماهيرية في شتى الأحياء. وكذلك حصلت البلدية على منح من وزارة المعارف تهدف إلى شراء ادوات وأجهزة للمختبرات لعدد كبير من مدارس المدينة الرسمية والأهلية".

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