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ناصرتي تهاجم الجبهة بعد تأجيل المصادقة على تعيين جبارين: حاقدون يطعنون الناصرة في خاصرتها

قائمة ناصرتي في بيانها:

تأتي أهمية تعيين مهندس للبلدية لما تشهده المدينة من المشاريع التطويرية والأساسية التي افتقدتها على مدار عشرات السنين التي تواجدت فيها الجبهة في البلدية

يتصرف الحاقدون من خلال ممثليهم في المجلس البلدي بكل صفاقةٍ وحقد أرعن وكراهية عميقة ويرسلون رسالةٍ يطالبون بها شطب نقطة البحث هذه عن جدول أعمال الجلسة

عود الرفاق الحاقدون الذين يحركهم كالدمى الحرس القديم للحزب الشيوعي البائد ليطعنوا الناصرة في خاصرتها. ويحولون استحقاقًا عاديًا إلى مناكفة حزبية مدعين أن جبارين ينتمي فكرياً إلى قائمة ناصرتي وهذا هو الأمر الأشد استغرابا!

أنتم من تتحدثون عن الانتماء وقد جعلتم بلدية الناصرة مزرعة للحزب ومؤيديه، ولم يبقى حزبي لم يتم توظيفه في البلدية في عهدكم وعندنا قائمة كاملة بأسمائهم واحداً واحداً

نحن نقول إنّ اليوم ليس وقت المناكفات، اليوم هو وقت العمل، خدمة الجمهور، تحقيق الوعود، وتنفيذ المشاريع. وردنا سيكون بمزيدٍ من الإنجازات ومزيد من العطاء والمحبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-09 13:07:28 A نشر: 2017-02-09 13:07:28 A