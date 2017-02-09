ناصرتي تهاجم الجبهة بعد تأجيل المصادقة على تعيين جبارين: حاقدون يطعنون الناصرة في خاصرتها
قائمة ناصرتي في بيانها:
تأتي أهمية تعيين مهندس للبلدية لما تشهده المدينة من المشاريع التطويرية والأساسية التي افتقدتها على مدار عشرات السنين التي تواجدت فيها الجبهة في البلدية
يتصرف الحاقدون من خلال ممثليهم في المجلس البلدي بكل صفاقةٍ وحقد أرعن وكراهية عميقة ويرسلون رسالةٍ يطالبون بها شطب نقطة البحث هذه عن جدول أعمال الجلسة
عود الرفاق الحاقدون الذين يحركهم كالدمى الحرس القديم للحزب الشيوعي البائد ليطعنوا الناصرة في خاصرتها. ويحولون استحقاقًا عاديًا إلى مناكفة حزبية مدعين أن جبارين ينتمي فكرياً إلى قائمة ناصرتي وهذا هو الأمر الأشد استغرابا!
أنتم من تتحدثون عن الانتماء وقد جعلتم بلدية الناصرة مزرعة للحزب ومؤيديه، ولم يبقى حزبي لم يتم توظيفه في البلدية في عهدكم وعندنا قائمة كاملة بأسمائهم واحداً واحداً
نحن نقول إنّ اليوم ليس وقت المناكفات، اليوم هو وقت العمل، خدمة الجمهور، تحقيق الوعود، وتنفيذ المشاريع. وردنا سيكون بمزيدٍ من الإنجازات ومزيد من العطاء والمحبة
أصدرت قائمة ناصرتي بيانًا صحفيًا أوضحت من خلاله موقفها من أمر تأجيل المصادقة على تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسًا للبلدية، في ظل معارضة كتلة الجبهة ، حيث أشارت ناصرتي أنّ الأمر هو عبارة عن "مناكفات حزبية وأنّ الجبهة لا تتعاون لما فيه مصلحة للمدينة وتطورها"، كما ورد في بيان ناصرتي.
خلال جلسة بلدية الناصرة أمس الأربعاء
وجاء في البيان ما يلي:"التأم المجلس البلدي مساء الأربعاء 08.02.2017 في جلسة عادية دورية، وكان على جدول أعماله المصادقة على تعيين أحمد جبارين مسؤولاً عن دائرة الهندسة والمتعارف عليه (مهندس المدينة) بعد أن كانت هناك لجنة أقرت هذا التعيين، واسمها لجنة تعيين كبار الموظفين، وتكون مكونة عادة من خمسة أعضاء، وبعد استعراضها للمتقدمين الأربعة أقرت بالأغلبية أنّ الأجدر لتولي هذه المهمة هو المهندس أحمد جبارين، الذي عمل في بلدية الناصرة منذ ما يقارب العشرين عامًا، وهو يعتبر مُخطط المدينة وشارك في مشاريع كبيرة على مستوى المدينة وفي الفترة الأخيرة يعمل كقائم بأعمال مهندس للبلدية حتى يتم التعيين"، وفقًا للبيان.
وأضاف البيان:"إن تعيين مهندس للبلدية هو استحقاق عادي خاصة بعد إتباع كافة اللوائح التي ينص عليها القانون وبعد قرار لجنة تعيين كبار الموظفين ذلك، خاصة أن ممثلة وزارة الداخلية في هذا الشأن وهي دكتور في مجال الهندسة ومهندسة لبلدية عكا صوتت لصالح تعيين المهندس أحمد جبارين، ورأت به الكفاءة لتولي هذا المنصب. وهذا بحد ذاته الأمر الذي رجح كفة المهندس أحمد جبارين ذلك أنّ صوتها حيادي بشكل خالص".
وتابع البيان:"وتأتي أهمية تعيين مهندس للبلدية لما تشهده المدينة من المشاريع التطويرية والأساسية التي افتقدتها على مدار عشرات السنين التي تواجدت فيها الجبهة في البلدية فبدل أن يتعاون الجميع لما فيه مصلحة للمدينة وتطورها ومستقبلها، يتصرف الحاقدون من خلال ممثليهم في المجلس البلدي بكل صفاقةٍ وحقد أرعن وكراهية عميقة ويرسلون رسالةٍ يطالبون بها شطب نقطة البحث هذه عن جدول أعمال الجلسة".
وجاء في بيان قائمة ناصرتي أيضًا:"ها هي حليمة تعود إلى عادتها القديمة "الحزب اولاً" والجبهة قبل الناصرة ومصلحتها، ففي الوقت الذي يبذل رئيس البلدية علي سلام وادارته وكبار موظفيه الغالي والرخيص لأجل الناصرة مصلحتها ومصلحة مؤسساتها وأهلها وتسويقها عالمياً ومحلياً وبدأنا نلمس النتائج الإيجابية بشهادة رجل الشارع، يعود الرفاق الحاقدون الذين يحركهم كالدمى الحرس القديم للحزب الشيوعي البائد ليطعنوا الناصرة في خاصرتها. ويحولون استحقاقًا عاديًا إلى مناكفة حزبية مدعين أن جبارين ينتمي فكرياً إلى قائمة ناصرتي وهذا هو الأمر الأشد استغرابا! أنتم من تتحدثون عن الانتماء وقد جعلتم بلدية الناصرة مزرعة للحزب ومؤيديه، ولم يبقى حزبي لم يتم توظيفه في البلدية في عهدكم وعندنا قائمة كاملة بأسمائهم واحداً واحداً"، بحسب البيان.
واختتم بيان ناصرتي:"نحن نقول إنّ اليوم ليس وقت المناكفات، اليوم هو وقت العمل، خدمة الجمهور، تحقيق الوعود، وتنفيذ المشاريع. وردنا سيكون بمزيدٍ من الإنجازات ومزيد من العطاء والمحبة، وبالمحبة سنواصل درب ناصرتي في بلدية الناصرة منفتحين على الناس جميعاً، كل الناس، هذا هو نهج علي سلام وهذا هو نهج المنتصرين دائمًا"، بحسب ما ورد في بيان ناصرتي.