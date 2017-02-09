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جامعات / مدارس اخبار المدارس أهليّة أم الفحم وعلامات مشرفة في البسيخومتري

جامعات / مدارس

وادي عارة أهليّة أم الفحم وعلامات مشرفة في البسيخومتري
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أهليّة أم الفحم وعلامات مشرفة في البسيخومتري

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-09 12:04:35 A A

عممت المدرسة الأهليّة في أم الفحم ، بيانا جاء فيه: "يسر المدرسة الأهليّة-عتيد أم الفحم، بإدارتها، معلميها، العاملين بها، طلابها، جمعية "التوعيّة" ولجنة الآباء، أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى طلابها الاعزاء الذين اجتازوا امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 للعام 2016 بنجاح باهر. بارك الله فيكم على هذه الانجازات الرائعة ونسأل الله الكريم ان يحفظكم لتكونوا دعما لزملائكم من اجل تحقيق مثل هذه الانجازات. وهذه قائمة بأسماء الطلاب الذين وصلتنا علامتهم المشرفة:

اسم الطالب

الصف

اعلامة

بيان محمد محاجنة

خريجة

776

سجى سليم محاميد

خريجة

771

ديمة سعيد كبها

خريجة

752

هيا عمر محاجنة

خريجة

740

لنا جبر اغبارية

6-12

738

أحمد عزيز اغبارية

خريج

737

ايمان نادر عاصي

6-12

730

محمود احمد محاجنة

1-12

721

نجية محمود جبارين

5-12

719

ولاء فتحي اغبارية

خريجة

718

سندس محمد محاميد

خريجة

716

هبة حماد ابن بري

2-12

714

دلال عارف اغبارية

12-1

707

نوران محمد الوشاحي

12-5

706

روان عادل محاجنة

خريجة

706

ياسمين جمال زيد

1-12

704

امير رائد ابو الهيجا

3-12

703

ياسمين احمد سعدي

1-12

701

منذر محمد سعود

خريج

700

آية مهند بشير

خريجة

700

لنا جمال اغبارية

خريجة

698

بشار أنس عمري

12-1

687

شمس برهان شريدي

6-12

686

صادق توفيق جبارين

3-12

682

آية حسين محاميد

خريجة

681

احمد نعمان محاجنة

1-12

673

محمد وسام وتد

خريج

673

نبيل كارم اغبارية

خريج

664

سمات ابراهيم محاميد

خريجة

660
 
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