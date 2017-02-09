أهليّة أم الفحم وعلامات مشرفة في البسيخومتري
عممت المدرسة الأهليّة في أم الفحم ، بيانا جاء فيه: "يسر المدرسة الأهليّة-عتيد أم الفحم، بإدارتها، معلميها، العاملين بها، طلابها، جمعية "التوعيّة" ولجنة الآباء، أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى طلابها الاعزاء الذين اجتازوا امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 للعام 2016 بنجاح باهر. بارك الله فيكم على هذه الانجازات الرائعة ونسأل الله الكريم ان يحفظكم لتكونوا دعما لزملائكم من اجل تحقيق مثل هذه الانجازات. وهذه قائمة بأسماء الطلاب الذين وصلتنا علامتهم المشرفة:
|
اسم الطالب
|
الصف
|
اعلامة
|
بيان محمد محاجنة
|
خريجة
|
776
|
سجى سليم محاميد
|
خريجة
|
771
|
ديمة سعيد كبها
|
خريجة
|
752
|
هيا عمر محاجنة
|
خريجة
|
740
|
لنا جبر اغبارية
|
6-12
|
738
|
أحمد عزيز اغبارية
|
خريج
|
737
|
ايمان نادر عاصي
|
6-12
|
730
|
محمود احمد محاجنة
|
1-12
|
721
|
نجية محمود جبارين
|
5-12
|
719
|
ولاء فتحي اغبارية
|
خريجة
|
718
|
سندس محمد محاميد
|
خريجة
|
716
|
هبة حماد ابن بري
|
2-12
|
714
|
دلال عارف اغبارية
|
12-1
|
707
|
نوران محمد الوشاحي
|
12-5
|
706
|
روان عادل محاجنة
|
خريجة
|
706
|
ياسمين جمال زيد
|
1-12
|
704
|
امير رائد ابو الهيجا
|
3-12
|
703
|
ياسمين احمد سعدي
|
1-12
|
701
|
منذر محمد سعود
|
خريج
|
700
|
آية مهند بشير
|
خريجة
|
700
|
لنا جمال اغبارية
|
خريجة
|
698
|
بشار أنس عمري
|
12-1
|
687
|
شمس برهان شريدي
|
6-12
|
686
|
صادق توفيق جبارين
|
3-12
|
682
|
آية حسين محاميد
|
خريجة
|
681
|
احمد نعمان محاجنة
|
1-12
|
673
|
محمد وسام وتد
|
خريج
|
673
|
نبيل كارم اغبارية
|
خريج
|
664
|
سمات ابراهيم محاميد
|
خريجة
|
660