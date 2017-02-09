أهليّة أم الفحم وعلامات مشرفة في البسيخومتري

عممت المدرسة الأهليّة في أم الفحم ، بيانا جاء فيه: "يسر المدرسة الأهليّة-عتيد أم الفحم، بإدارتها، معلميها، العاملين بها، طلابها، جمعية "التوعيّة" ولجنة الآباء، أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى طلابها الاعزاء الذين اجتازوا امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 للعام 2016 بنجاح باهر. بارك الله فيكم على هذه الانجازات الرائعة ونسأل الله الكريم ان يحفظكم لتكونوا دعما لزملائكم من اجل تحقيق مثل هذه الانجازات. وهذه قائمة بأسماء الطلاب الذين وصلتنا علامتهم المشرفة:

اسم الطالب الصف اعلامة بيان محمد محاجنة خريجة 776 سجى سليم محاميد خريجة 771 ديمة سعيد كبها خريجة 752 هيا عمر محاجنة خريجة 740 لنا جبر اغبارية 6-12 738 أحمد عزيز اغبارية خريج 737 ايمان نادر عاصي 6-12 730 محمود احمد محاجنة 1-12 721 نجية محمود جبارين 5-12 719 ولاء فتحي اغبارية خريجة 718 سندس محمد محاميد خريجة 716 هبة حماد ابن بري 2-12 714 دلال عارف اغبارية 12-1 707 نوران محمد الوشاحي 12-5 706 روان عادل محاجنة خريجة 706 ياسمين جمال زيد 1-12 704 امير رائد ابو الهيجا 3-12 703 ياسمين احمد سعدي 1-12 701 منذر محمد سعود خريج 700 آية مهند بشير خريجة 700 لنا جمال اغبارية خريجة 698 بشار أنس عمري 12-1 687 شمس برهان شريدي 6-12 686 صادق توفيق جبارين 3-12 682 آية حسين محاميد خريجة 681 احمد نعمان محاجنة 1-12 673 محمد وسام وتد خريج 673 نبيل كارم اغبارية خريج 664 سمات ابراهيم محاميد خريجة 660