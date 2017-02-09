تعلموا طريقة تحضير شوربة الذرة والدجاج
المقادير
1/2 دجاجة صالحة لليخنة، مقطعة إلى أرباع
2 كورات من مرق الدجاج
3/4 كوب من البصل، مقطع
1/2 كوب من الجزر، مقطع
1/2 كوب من الكرفس، مقطع
1 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران المسحوقة
1 كوب من نودلز البيض المطبوخة
3/4 كوب من حبوب الذرة
1/2 كوب من الكرفس، مقطع إلى مكعبات صغيرة
1 ملعقة طعام من البقدونس، مقطع
ملح، حسب الذوق
فلفل أسود مطحون حديثًا، حسب الذوق
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- في قدر يوضع الدجاج مع المرق والبصل والجزر والكرفس والزعفران، ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا، ثم يُطهى لمدة ساعة تقريبًا مع إزالة الطبقة المتكونة على السطح كلما دعت الحاجة.
2- يُرفع الدجاج من القدر، وعندما يبرد بما يكفي يُفصل اللحم عن العظام ويُقطع إلى مكعبات صغيرة.
3- تُصفى الشوربة عبر مصفاة.
4- تضاف النودلز إلى الشوربة مع الذرة والكرفس وتُترك الشوربة لتغلي غليانًا خفيفًا مرة أخرى، ثم تُتبل بالبقدونس والملح والفلفل.