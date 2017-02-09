تعلموا طريقة تحضير شوربة الذرة والدجاج

المقادير

1/2 دجاجة صالحة لليخنة، مقطعة إلى أرباع

2 كورات من مرق الدجاج

3/4 كوب من البصل، مقطع

1/2 كوب من الجزر، مقطع

1/2 كوب من الكرفس، مقطع

1 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران المسحوقة

1 كوب من نودلز البيض المطبوخة

3/4 كوب من حبوب الذرة

1/2 كوب من الكرفس، مقطع إلى مكعبات صغيرة

1 ملعقة طعام من البقدونس، مقطع

ملح، حسب الذوق

فلفل أسود مطحون حديثًا، حسب الذوق



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1- في قدر يوضع الدجاج مع المرق والبصل والجزر والكرفس والزعفران، ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا، ثم يُطهى لمدة ساعة تقريبًا مع إزالة الطبقة المتكونة على السطح كلما دعت الحاجة.

2- يُرفع الدجاج من القدر، وعندما يبرد بما يكفي يُفصل اللحم عن العظام ويُقطع إلى مكعبات صغيرة.

3- تُصفى الشوربة عبر مصفاة.

4- تضاف النودلز إلى الشوربة مع الذرة والكرفس وتُترك الشوربة لتغلي غليانًا خفيفًا مرة أخرى، ثم تُتبل بالبقدونس والملح والفلفل.

