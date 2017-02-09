اغلاق
اغلاق
مطبخ حساء وشوربة تعلموا طريقة تحضير شوربة الذرة والدجاج

مطبخ

تعلموا طريقة تحضير شوربة الذرة والدجاج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تعلموا طريقة تحضير شوربة الذرة والدجاج

 

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-11 14:23:23 A A

المقادير
1/2 دجاجة صالحة لليخنة، مقطعة إلى أرباع
2 كورات من مرق الدجاج
3/4 كوب من البصل، مقطع
1/2 كوب من الجزر، مقطع
1/2 كوب من الكرفس، مقطع
1 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران المسحوقة
1 كوب من نودلز البيض المطبوخة
3/4 كوب من حبوب الذرة
1/2 كوب من الكرفس، مقطع إلى مكعبات صغيرة
1 ملعقة طعام من البقدونس، مقطع
ملح، حسب الذوق
فلفل أسود مطحون حديثًا، حسب الذوق


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- في قدر يوضع الدجاج مع المرق والبصل والجزر والكرفس والزعفران، ويُترك الخليط ليغلي غليانًا خفيفًا، ثم يُطهى لمدة ساعة تقريبًا مع إزالة الطبقة المتكونة على السطح كلما دعت الحاجة.
2- يُرفع الدجاج من القدر، وعندما يبرد بما يكفي يُفصل اللحم عن العظام ويُقطع إلى مكعبات صغيرة.
3- تُصفى الشوربة عبر مصفاة.
4- تضاف النودلز إلى الشوربة مع الذرة والكرفس وتُترك الشوربة لتغلي غليانًا خفيفًا مرة أخرى، ثم تُتبل بالبقدونس والملح والفلفل.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الطيبة الزعبية: الحاج أحمد زعبي في ذمة الله | [223 قراءة]
2 هبوعيل إكسال يفوز على بيسان 2-1 | [178 قراءة]
3 إتحاد أبناء مجد الكروم يتخطى هبوعيل البعينة | [146 قراءة]
4 شاهدوا الحلقة 13 من مسلسل جسور وجميلة | [146 قراءة]
5 الأسد: بعض اللاجئين في الغرب على صلة بإرهابيين | [140 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
3 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
4 مصادر طبية: إصابة طفلة على ما يبدو في حادث | [0 مشاركة]
5 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب