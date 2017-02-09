رئيس مجلس طرعان يكرم معلمي المدرسة الثانوية

مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة شكر رئيس المجلس على هذه اللفتة وتمنى للمعلمين دوام الصحة والعطاء

في لفتة لاقت استحسان وتقدير معلمي مدرسة طرعان الثانوية والهيئة التدريسية، قام رئيس مجلس طرعان المحلي، بتكريم المعلمين ومدير المدرسة على الانجازات التي حققتها المدرسة وبضمنها الارتفاع المتواصل في نسبة المستحقين لشهادة البجروت، وارتفاع التحصيل العلمي، وتم توزيع حاسوب لوحي (تابلت) على المعلمين تقديرا لجهودهم.



خلال التكريم



أقيم حفل التكريم في مكتبة المدرسة، بحضور رئيس المجلس المحلي، عماد الأمين دحلة، مدير قسم المعارف سامي عدوي، مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، مفتش المدرسة حسان حوايطة من قبل شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب وائل غبن.



المربي اسعد خير الله افتتح حفل التكريم مرحبا بالحضور، فيما أثنى رئيس المجلس عماد الأمين دحلة في كلمته على الانجازات التي حققتها المدرسة وشكر ادارة المدرسة والمعلمين على جهودهم، وتطرق الى البدء في بناء غرف تدريسية جديدة في المستقبل القريب، كما شدد في كلمته على أنّ المجلس المحلي يدعم المدرسة والمعلمين على مختلف الأصعدة وبمثابة عنوان لهم.



وتطرق رئيس المجلس المحلي في كلمته الى القفزة النوعية والمستوى العالي في الأداء والمناخ التربوي في المدرسة الثانوية وأكد أنّ المجلس المحلي وقسم المعارف هما الأب والأم للمدرسة الثانوية، وأضاف: "يشتد اعجابنا بهذه المدرسة وطواقمها يوما بعد يوم لأنها تتمم رحلاتها وهي تطل علينا كل عام محمله بالعود والعنبر، كالسفينة ترسو في مرفئها آمنة وربانها يتدبرها بحكمة".



وأثنى مدير قسم المعارف، سامي عدوي، هو الآخر على دور المعلمين متمنيا الاستمرار في تحقيق الانجازات. مدير المدرسة، المربي ناظم زحالقة، شكر رئيس المجلس على هذه المبادرة واللفتة الطيبة متمنيا بأن يستمر التعاون بين المدرسة والمجلس المحلي لما فيه مصلحة الجميع، كما أثنى على دور المعلمين الكبير في تحقيق الانجازات متمنيا لهم دوام الصحة والعطاء في سبيل تقدم ورقي الطلاب والاستمرار في تحقيق الانجازات التي تعود بالفائدة على القرية بشكل خاص وعلى مجتمعنا بشكل عام. كما كانت كلمة لمفتش المدرسة حسان حوايطة، ولرئيس لجنة اولياء الأمور وائل غبن. وبعد إلقاء الكلمات قام رئيس المجلس بتسليم الحواسيب اللوحية للمعلمين متمنيا لهم دوام الصحة والعطاء.