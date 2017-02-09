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رياضة وشباب رياضة عالمية لام: قررت الإعتزال لأني لم أعد قادرا على تقديم أعلى مستوياتي

رياضة وشباب

فيليب لام: قررت الإعتزال لأني لم أعد قادرا
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لام: قررت الإعتزال لأني لم أعد قادرا على تقديم أعلى مستوياتي

لام أكّد أنّه لن ينضم إلى فريق إدارة النادي البافاري في الفترة المقبلة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 13:07:28 A A

كشف قائد منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، وقائد صفوف نادي بايرن ميونيخ حاليا، فيليب لام ، سبب اتخاذه قرار اعتزال المهنة بعد نهاية الموسم الحالي. وقال لام في بيان أصدره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدركت أنني لن أكون قادرا على تقديم اعلى مستوى بعد نهاية هذا الموسم الكروي".



ويشار إلى أنّ لام البالغ من العمر 33 عاما، أعلن الثلاثاء الماضي، عن نيّته اعتزال كرة القدم بنهاية هذا الموسم، وأنّه لن ينضم إلى فريق إدارة النادي البافاري في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان لام: "أرغب في مشاركة بعض التفاصيل حول قرار الاعتزال وإنهاء مسيرتي مع كرة القدم خلال الصيف المقبل. كقائد، من المهم دائما بالنسبة لي أن أقدم أعلى مستوى، ولقد أدركت أنني لن أكون قادرا على فعل هذا ما بعد نهاية هذا الموسم. أنا لاعب في بايرن ميونيخ منذ أن كنت في الـ11 من عمري، باستثناء عامين في شتوتجارت، ولهذا من الواضح بالنسبة لي أنني سأعمل مجددا مع بايرن ميونيخ في فترة ما مستقبلا، ولكني كما تعلمون شخص يحب دوما أن يكون جاهزا، لهذا السبب أريد الابتعاد قليلا عن كرة القدم، والتفكير في كيفية تحقيق الاستفادة الأفضل من خبراتي وتجاربي".

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