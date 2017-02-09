ترامب يدافع عن الجدار الأمريكي مع المكسيك: الجدران تعمل بنجاعة واسألوا إسرائيل

ترامب:



لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد القول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها

إعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "قرار القضاء الفدرالي الذي أوقف قراره بخصوص الهجرة، هو مسيّس للغاية ويعرض الولايات المتحدة للخطر". وخلال اجتماعه بمسؤولين أمريكيين، قال ترامب: "لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد القول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها. ولكن القضاء يبدو مسيسا جدا".





ودافع ترامب عن مخططه لبناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية مع المكسيك البالغ طولها نحو 790 كيلومتر، الهادف الى منع تدفق المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية، واستجدى بالجدار الإسرائيلي، على الحدود مع مصر، الذي شيّدته لوقف تدّفق اللاجئين الأفارقة القادمين من السودان واريتريا وغيرها. وتساءل: "هل تعمل الجدران بنجاعة؟ إسألوا "اسرائيل"، إنها تعمل"!



ويأتي تصريح ترامب بعد أقل من أسبوعين منذ أن نشر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة أبدى فيها دعمه لقرار ترامب ببناء جدار حدودي، ما أثار حفيظة المكسيك التي طالبته بالاعتذار عن هذا التصريح. إذ كتب في التغريدة: "ترامب مدح الجدار الذي بُني بإرشادي عند حدودنا مع مصر". وقال: إنها أوقفت تقريبا كليا التسلل بشكل غير قانوني إلى إسرائيل. وقلت ردا على ذلك إنه محق. ردا على أقوالي قام بإعادة تغريد ما كتبته أنا".