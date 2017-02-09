اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية ترامب يدافع عن الجدار الأمريكي مع المكسيك: الجدران تعمل بنجاعة واسألوا إسرائيل

أخبار

ترامب يدافع عن الجدار الأمريكي مع المكسيك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ترامب يدافع عن الجدار الأمريكي مع المكسيك: الجدران تعمل بنجاعة واسألوا إسرائيل

ترامب:

لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد القول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 23:37:53 A A

إعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "قرار القضاء الفدرالي الذي أوقف قراره بخصوص الهجرة، هو مسيّس للغاية ويعرض الولايات المتحدة للخطر". وخلال اجتماعه بمسؤولين أمريكيين، قال ترامب: "لا أريد أن أصف محكمة بأنها منحازة وبالتالي لا أريد القول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها. ولكن القضاء يبدو مسيسا جدا".



ودافع ترامب عن مخططه لبناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية مع المكسيك البالغ طولها نحو 790 كيلومتر، الهادف الى منع تدفق المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية، واستجدى بالجدار الإسرائيلي، على الحدود مع مصر، الذي شيّدته لوقف تدّفق اللاجئين الأفارقة القادمين من السودان واريتريا وغيرها. وتساءل: "هل تعمل الجدران بنجاعة؟ إسألوا "اسرائيل"، إنها تعمل"!

ويأتي تصريح ترامب بعد أقل من أسبوعين منذ أن نشر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة أبدى فيها دعمه لقرار ترامب ببناء جدار حدودي، ما أثار حفيظة المكسيك التي طالبته بالاعتذار عن هذا التصريح. إذ كتب في التغريدة: "ترامب مدح الجدار الذي بُني بإرشادي عند حدودنا مع مصر". وقال: إنها أوقفت تقريبا كليا التسلل بشكل غير قانوني إلى إسرائيل. وقلت ردا على ذلك إنه محق. ردا على أقوالي قام بإعادة تغريد ما كتبته أنا".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: تشييع جثمان الطفلة زينب بدير | [404 قراءة]
2 الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق | [254 قراءة]
3 نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! | [246 قراءة]
4 ناصرتي تهاجم الجبهة بعد تأجيل تعيين جبارين | [206 قراءة]
5 فيلم الرعب التركي Siccin 3 مترجم للعربية | [198 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
2 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب