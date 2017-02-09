اعتقال فلسطيني دون تصاريح بشبهة السرقة

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانه اليوم الخميس أنه "مؤخرا في هود هشارون في المركز اعتقلت الشرطة مشتبهًا (22 عاما) الذي تبين لاحقا أنه فلسطيني من سيريس بمحافضة جنين دون تصاريح قانونية لدخول البلاد وهو على متن دراجة كهربائية حديثة جديدة والمشتبه أنها مسروقه حيث من المقرر طلب تمديد فترة اعتقاله لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.