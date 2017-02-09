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أخبار محليات وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد

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الشاغور وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد
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وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد

سيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 10:26:02 A A

توفي صباح اليوم في قرية دير الأسد عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) إثر مرض لم يمهله طويلا. وعرف المرحوم بأخلاقه وصفاته الحميدة. وسيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في مقبرة القرية القديمة.. له الرحمة.


المرحوم عامر يحيى حسين ذباح

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