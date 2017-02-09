وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد

سيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس

توفي صباح اليوم في قرية دير الأسد عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) إثر مرض لم يمهله طويلا. وعرف المرحوم بأخلاقه وصفاته الحميدة. وسيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في مقبرة القرية القديمة.. له الرحمة.



المرحوم عامر يحيى حسين ذباح