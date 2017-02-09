الشاغور وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد
وفاة عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) من دير الأسد
سيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس
بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
توفي صباح اليوم في قرية دير الأسد عامر يحيى حسين ذباح (52 عامًا) إثر مرض لم يمهله طويلا. وعرف المرحوم بأخلاقه وصفاته الحميدة. وسيشيع جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في مقبرة القرية القديمة.. له الرحمة.
المرحوم عامر يحيى حسين ذباح
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك