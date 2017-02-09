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رياضة وشباب رياضة عالمية أليجري يترك الباب مفتوحًا لخلافة فينجر: لن أنفي ولم أؤكد

رياضة وشباب

ماسيمليانو أليجري يترك الباب مفتوحًا لخلافة فينجر
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أليجري يترك الباب مفتوحًا لخلافة فينجر: لن أنفي ولم أؤكد

إدارة يوفنتوس أكدت في أكثر من مناسبة ثقتها في إستمرار أليجري مديرًا فنيًا للسيدة العجوز

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 10:26:02 A A

رفض ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ل يوفنتوس ، حسم مستقبله مع متصدر الدوري الإيطالي، وسط أنباء حول إمكانية إنتقاله لتدريب أرسنال، خلفا لآرسين فينجر العام المقبل، حيث يتنهي عقد فينجر مع نهاية الموسم الجاري، فيما لم تعلن إدارة أرسنال حتى الآن نيتها لتجديد التعاقد بين الطرفين.


أليجري من مباراة الأمس أمام كروتوني

وقال أليجري، بعد فوز يوفينتوس على كروتوني، مساء أمس، الأربعاء، بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي، وردًا على سؤال حول إمكانية تدريب نادي أرسنال، "لن أنفي أو أؤكد ذلك، يوفنتوس في فترة مهمة، وكل تركيزي منصب على تحقيق الانتصارات مع الفريق".

وأضاف المدير الفني، فيما أبرزته شبكة "ميديا سيت" الإيطالية: "في مثل هذا الوقت من كل موسم، تقول الصحف إني سأرحل، حتى لو كانت الأمور تسير على ما يرام في الفريق".

يذكر أن إدارة يوفنتوس أكدت في أكثر من مناسبة ثقتها في إستمرار أليجري مديرًا فنيًا للسيدة العجوز، وكان آخرها قبل مباراة كروتوني، حين صرح المدير التنفيذي للنادي، جوزيبي ماروتا، بأن: "المدرب مرتبط بعقد مع يوفي، وما زالت هناك أهداف يسعى الطرفان لتحقيقها، ولا يوجد سبب للرحيل".

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