باريس هيلتون بثوب الذهب: شخصيّتي تطورت كثيرًا

باريس هيلتون:



لأنني باريس هيلتون ينظر إليّ الناس على أنني تلك الفتاة الثرية

شاركت النجمة العالمية، باريس هيلتون في عرض الأزياء السنوي الذي يقام في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث بدت بفستان ذهبي، أطلق عليه اسم ثوب الذهب. وورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية أنّ "باريس هيلتون مشت على السجادة الخاصة بالعرض الضخم بنظرة مليئة بالهدوء". وصرحت باريس هيلتون بقولها: "لقد تحسن كثيرا في تطوير نفسي وشخصيتي. لأنني باريس هيلتون ينظر إليّ الناس على أنني تلك الفتاة الثرية ولكنهم لا يفهمون حقا انني كنت اتمتع بشخصية هائجة منذ كنت في الـ15 من العمر. أحب الموسيقى والأشخاص المسلين والحفلات والحصول على زقت رائع برفقة من حولي".



