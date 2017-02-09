مصادر طبية: مصرع رضيعة جراء حريق داخل منزل في تل السبع ​

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ وعملت على اخماد الحريق

براميدك من طاقم نجمة داوود الحمراء:



عندما وصلنا الى المكان قام رجال الاطفاء بانقاذ رضيعة وهي فادة للوعي بدون نبض وبدون تنفس حيث كانت مصابة بحروق في جميع انحاء جسمها وقد فارقت الحياة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 09:07 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول احتراق منزل في تل السبع وعليه هرع طاقم من المسعفين الى المكان وقاموا بانتشال جثة رضيعة (نصف عام) حيث تم اقرار وفاتها"، وفقا للبيان.

وقال براميدك من طاقم نجمة داوود الحمراء أنه "عندما وصلنا الى المكان قام رجال الاطفاء بانقاذ رضيعة وهي فادة للوعي بدون نبض وبدون تنفس حيث كانت مصابة بحروق في جميع انحاء جسمها وقد فارقت الحياة وبعد وقت قصير تم اقرار وفاتها"، وفقا للبيان.

وأفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الانقاذ والاطفاء للوسط العربي في بيانه اليوم الخميس أنه "تم اخراج فتاة عالقة بحالة حرجة في بلدة تل السبع جراء حريق شبّ في الطابق الثاني في منزل مكوّن من 3 طوابق، حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ وعملت على اخماد الحريق"، وفقا للبيان.