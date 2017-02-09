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رياضة وشباب رياضة محلية غياب مؤمن صالح عن تشكيلة الاخاء الناصرة للمرة الثانية خلال 3 أسابيع

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء غياب مؤمن صالح عن تشكيلة الاخاء
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غياب مؤمن صالح عن تشكيلة الاخاء الناصرة للمرة الثانية خلال 3 أسابيع

يشارك أربعة لاعبين عرب في تشكيلة فريق عيروني نيشر، حيث يضم علي كنانة وأحمد شعبان ولؤاب كيال وأمير أبو النيل

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 13:07:28 A A

يغيب المهاجم الشاب مؤمن صالح عن تشكيلة فريق مكابي الاخاء الناصرة للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع. فلم يلبث أن أنهى الايقاف عن مباراة واحدة للعب أمام هبوعيل القدس حتى أبعد بالبطاقة الحمراء، ما يعني غيابه عن المباراة الخارجية الثالثة على التوالي، وذلك أمام فريق عيروني نيشر، عصر يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة الممتازة.


مؤمن صالح

ويدخلها فريق الاخاء بعد جمعه نقطة واحدة ووحيدة في مباراتيه الماضيتين، اذ خسر مباراته الأخيرة أمام فريق هبوعيل القدس بهدف دون مقابل.
هذا، ويشارك أربعة لاعبين عرب في تشكيلة فريق عيروني نيشر، حيث يضم علي كنانة وأحمد شعبان ولؤاب كيال وأمير أبو النيل.

 

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