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رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة: برشلونة سيطلب خوض نهائي الكأس في ملعب ريال مدريد

رياضة وشباب

برشلونة سيطلب خوض نهائي الكأس في ملعب الريال
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صحيفة: برشلونة سيطلب خوض نهائي الكأس في ملعب ريال مدريد

الصحيفة الإسبانية:

برشلونة متشبت بفكرة اللعب في معقل النادي الملكي، او على الأقل إجبار ريال مدريد مرة أخرى بأن يرفض علناً

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 14:41:46 A A

أشارت التقارير الصادرة من إسبانيا، أن نادي برشلونة سيطالب بإجراء المباراة النهائية أمام ديبوريتفو ألافيس في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.


"سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد في عددها الإلكتروني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيرفض فكرة إقامة مباراة نهائي الكأس في البرنابيو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة متشبت بفكرة اللعب في معقل النادي الملكي، او على الأقل إجبار ريال مدريد مرة أخرى بأن يرفض علناً هذا الطلب (بعدما رفض هذه الفكرة العام الماضي بحجة صيانة المراحيض في الملعب).

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سيبدأ عملية التجديد والصيانة في ملعبه "سانتياجو برنابيو" بعد مباراة الفريق الأخيرة في الليجا أمام ملجا في 21 أيار القادم، وبذلك سيرفض فريق ريال مدريد أن يجري نهائي كأس ملك إسبانيا على أرضه والذي سيقام في 27 من ذات الشهر.

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