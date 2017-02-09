سكارليت جوهانسون تشارك في أسبوع الموضة- نيويورك

وصلت النجمة العالمية، سكارليت جوهانسون إلى أسبوع الموضة السنوي الذي يقام في ولاية نيويورك. وأطلت جوهانسون بفستان أسود مع القليل من الأبيض، أضاف أناقة لحضورها الجميل. في سياق آخر، أعلن منتجو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ89، اللائحة الثانية من المشاركين في تقديم جوائز الحفل، حيث وقع الاختيار على عدد من النجوم الذين حصلوا على الأوسكار أو تم ترشيحهم من قبل وهم: هالي بيري، جيمي دورنان، كريس إيفانز، جايل جارسيا برنال، صامويل جاكسون، سكارليت جوهانسون، داكوتا جونسون، شيرلي ماكلين، كيت ماكينون وهيلي ستاينفيلد.