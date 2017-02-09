ميزانية بـ600 ألف لإنشاء ملعب عشب اصطناعي في الشبلي

رئيس المجلس نعيم شبلي:



المناقصة ستكون في أقرب وقت لتبدأ الأعمال ويكون الملعب جاهزًا بأسرع وقت بإذن الله مشددًا على مدى اهتمام المجلس بكافة الأمور

وصل الى موقع العرب بيان من مجلس الشبلي أم الغنم، جاء فيه: "حصلت المجلس المحلي الشبلي أم الغنم على مصادقة وميزانية من شركة "توتو" لإنشاء ملعب عشب اصطناعي في قرية عرب الشبلي. وأفاد زيدان سلفيتي نائب رئيس المجلس أن المبلغ 600 ألف شيكل. وقال رئيس المجلس نعيم شبلي أن المناقصة ستكون في أقرب وقت لتبدأ الأعمال ويكون الملعب جاهزًا بأسرع وقت بإذن الله مشددًا على مدى اهتمام المجلس بكافة الأمور التي تخص الجيل الشاب لحرصه على بناء الانسان وتكوين جيل ناجح يضمن مستقبلًا ناجحًا للقرية".