إصابة شاب في عكا بعد تعرضه لإطلاق رصاص

الحادث وقع قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء آشر تلقى بلاغا الساعة 05:14 من فجر اليوم حول اصابة رجل (40 عاما) بجروح متوسطة في الأطراف بعد تعرضه لاطلاق رصاص، قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا ، وعليه قدم له الطاقم الطبي العلاج" وفقا للبيان.