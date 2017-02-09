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أخبار محاكم وجنائيات إصابة شاب في عكا بعد تعرضه لإطلاق رصاص

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عكا والمنطقة إصابة شاب في عكا بعد تعرضه لإطلاق رصاص
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إصابة شاب في عكا بعد تعرضه لإطلاق رصاص

الحادث وقع قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-09 08:57:46 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء آشر تلقى بلاغا الساعة 05:14 من فجر اليوم حول اصابة رجل (40 عاما) بجروح متوسطة في الأطراف بعد تعرضه لاطلاق رصاص، قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا ، وعليه قدم له الطاقم الطبي العلاج" وفقا للبيان.

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