إصابة شاب في عكا بعد تعرضه لإطلاق رصاص
الحادث وقع قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا
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أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء آشر تلقى بلاغا الساعة 05:14 من فجر اليوم حول اصابة رجل (40 عاما) بجروح متوسطة في الأطراف بعد تعرضه لاطلاق رصاص، قرب مدخل الكنيسة في مدينة عكا ، وعليه قدم له الطاقم الطبي العلاج" وفقا للبيان.
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