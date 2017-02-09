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رياضة وشباب رياضة محلية إليكم جدول مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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إليكم جدول مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

 

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 07:40:45 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 22
مكابي حيفا 16:00 هبوعيل حيفا (السبت) في حيفا
هبوعيل كريات شمونة 18:00 بني يهودا تل أبيب (السبت) في كريات شمونة
هبوعيل بئر السبع 18:15 هبوعيل أشكلون (السبت) في بئر السبع
هبوعيل رعنانا 20:30 بيتار القدس (السبت) في نتانيا
اتحاد أبناء سخنين 19:00 هبوعيل كفار سابا (الأحد) في سخنين
هبوعيل تل أبيب 20:15 نادي أشدود(الأحد) في بيتح تكفا
مكابي بيتح تكفا 21:00 مكابي تل أبيب (الاثنين) في بيتح تكفا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23
عيروني نيشر 15:00 مكابي الاخاء الناصرة (الجمعة) في نيشر
هبوعيل نتسيرت عيليت 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في نتسيرت عيليت
مكابي شعرايم 15:00 هبوعيل عكا (الجمعة) في نس تسيونا
مكابي هرتسليا 15:00 مكابي نتانيا (الجمعة) في هرتسليا
هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في اللد
بيتار تل أبيب – الرملة 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في الرملة
هبوعيل القدس 19:00 هبوعيل كتمون (الاثنين) في القدس
هبوعيل رمات جان 19:00 هبوعيل بيتح تكفا (الاثنين) في رمات جان

الدرجة الأولى – الأسبوع 19

المنطقة الشمالية

هبوعيل آسي جلبواع 12:00 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في تعناخيم
هبوعيل مجدال هعيمق 13:00 عيروني طبريا (الجمعة) في مجدال هعيمق
مكابي تسور شالوم 13:00 مكابي دالية الكرمل (الجمعة) في تسور شالوم
نادي الطيرة 14:00 هبوعيل هرتسليا (الجمعة) في الطيرة
هبوعيل الخضيرة 14:00 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في الخضيرة
نادي شبيرا حيفا 14:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في عكا
هبوعيل بيسان 14:10 هبوعيل اكسال (الجمعة) في بيسان

المنطقة الجنوبية

نادي شيكون همزراح 13:45 هبوعيل كفار شليم (الجمعة) في شيكون همزراح
هبوعيل بقعات هيردين 12:30 نادي يافا (الجمعة) في بقعات هيردين
نادي ديمونا 13:00 مكابي كريات جات (الجمعة) في ديمونا
نادي كفر قاسم 13:30 هبوعيل محنيه يهودا (الجمعة) في فينتير
هبوعيل أزور 13:30 هكواح رمات جان (الجمعة) في أزور
بيتار كفار سابا 13:30 هبوعيل هود هشارون (الجمعة) في كفار سابا
مكابي يفنة 13:45 هبوعيل مرمورك (الجمعة) في يفنة
مكابي يافا 13:45 سكتسيا نس تسيونا (الجمعة) في حي هتكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

بيتار نهاريا 11:45 هبوعيل شفاعمرو (الجمعة) في نهاريا
الأخوة عرابة 12:00 مكابي معلوت (الجمعة) في كوكب
نادي كريات يام 13:00 نادي جولس (الجمعة) في كريات يام
الأخوة كفر مندا 13:15 بيتار حيفا (الجمعة) في كفر مندا
هبوعيل البعينة 14:30 اتحاد مجد الكروم (الجمعة) في البعنة
مكابي شفاعمرو 14:30 بلدي كابول (الجمعة) في شفاعمرو
هبوعيل كفر سميع 12:00 الاخاء عكا (السبت) في كوكب
هبوعيل كوكب 14:30 مكابي نحف (السبت) في كوكب

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل صندلة 14:15 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في تعناخيم
نادي دبورية 14:20 مكابي يافة الناصرة (الجمعة) في دبورية
شباب طرعان 14:30 مكابي عين ماهل (الجمعة) في كوكب
هبوعيل دالية الكرمل 14:30 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في دالية الكرمل
هبوعيل رموت منشيه 14:45 النهضة الناصرة (الجمعة) في رموت منشيه
هبوعيل زلفة 14:45 بيتار كفر كنا (الجمعة) في أم الفحم
مكابي أم الفحم 14:30 مكابي اكسال (السبت) في أم الفحم
هبوعيل طيرة الكرمل 19:15 هبوعيل أم الفحم (الأحد) في نيشر

المنطقة الجنوبية "أ"

هبوعيل رمات يسرائيل 11:30 شباب الطيبة (الجمعة) في رمات يسرائيل
هبوعيل برديسيا 12:15 رابطة حولون (الجمعة) في برديسيا
هبوعيل نحلات يهودا 12:30 عيروني كفار يونا (الجمعة) في نحلات يهودا
هبوعيل كريات أونو 13:30 شمشون تل أبيب (الجمعة) في كريات أونو
عميشاف بيتح تكفا 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في بيتح تكفا
تسفريريم حولون 13:45 نادي تل أبيب (الجمعة) في حولون
هبوعيل جت 13:45 بيتار رمات جان (الجمعة) في جت
الشعاع كفر قاسم 14:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في كفر قاسم


المنطقة الجنوبية "ب"

نادي يفنة 11:45 نادي القدس (الجمعة) في يفنة
نادي أشدود 12:00 عيروني بيت شيمش (الجمعة) في أشدود
مكابي سديروت 12:15 بيتار جفعات زئيف (الجمعة) في سديروت
بيتار معليه أدوميم 12:30 مكابي نتيفوت (الجمعة) في معليه أدوميم
نادي بئر السبع 12:30 مكابي بئر السبع (الجمعة) في بئر السبع
يتشلئيل رحوفوت 13:30 شباب رهط (الجمعة) في رحوفوت
هبوعيل ايلات 13:30 مكابي كريات ملآخي (الجمعة) في ايلات.

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