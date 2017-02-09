اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية حارسان جديدان بدل المصابين في هبوعيل إكسال

رياضة وشباب

قرى المرج حارسان جديدان بدل المصابين في هبوعيل إكسال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حارسان جديدان بدل المصابين في هبوعيل إكسال

بشار ظاهر تعرض الى اصابة بالغة في عنقه وظهره إثر سقوطه بعد الارتفاع الى كرة عالية

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 07:37:39 A A

اتفقت ادارة فريق هبوعيل عماد اكسال مع الحارسين الشابين محمد الخياط وبشير شلبي للذود عن مرمى الفريق حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي، وذلك بسبب اصابة حارسي مرماه بشار ظاهر ومحمد شلبي أصيبا خلال الخسارة أمام فريق عيروني طبريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعرض بشار ظاهر الى اصابة بالغة في عنقه وظهره إثر سقوطه بعد الارتفاع الى كرة عالية، كما أصيب بديله محمد شلبي بكسر في القدم اثر اصطدام مهاجم طبريا معمر قراقرة به.

ويأتي انضمام محمد الخياط من شبيبة اتحاد أبناء سخنين، بينما قدم بشير شلبي من شبيبة عين ماهل. ويكون بامكان المدرب أيمن خلايلة الاعتماد على أحدهما خلال المباراة الخارجية أمام فريق هبوعيل بيسان، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعيين رجا زعاترة رئيسًا للجنة الإعلام في المتابعة | [251 قراءة]
2 سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين غنايم (68 عامًا) | [247 قراءة]
3 بركة لزعاترة: توقّف عن إصدار بيانات باسم المتابعة | [208 قراءة]
4 أيمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة | [203 قراءة]
5 الحلقة 56 من مسلسل قطاع الطرق | [168 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب