حارسان جديدان بدل المصابين في هبوعيل إكسال

بشار ظاهر تعرض الى اصابة بالغة في عنقه وظهره إثر سقوطه بعد الارتفاع الى كرة عالية

اتفقت ادارة فريق هبوعيل عماد اكسال مع الحارسين الشابين محمد الخياط وبشير شلبي للذود عن مرمى الفريق حتى نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي، وذلك بسبب اصابة حارسي مرماه بشار ظاهر ومحمد شلبي أصيبا خلال الخسارة أمام فريق عيروني طبريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعرض بشار ظاهر الى اصابة بالغة في عنقه وظهره إثر سقوطه بعد الارتفاع الى كرة عالية، كما أصيب بديله محمد شلبي بكسر في القدم اثر اصطدام مهاجم طبريا معمر قراقرة به.

ويأتي انضمام محمد الخياط من شبيبة اتحاد أبناء سخنين، بينما قدم بشير شلبي من شبيبة عين ماهل. ويكون بامكان المدرب أيمن خلايلة الاعتماد على أحدهما خلال المباراة الخارجية أمام فريق هبوعيل بيسان، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.