مجلس يافة يطالب بالعمل الفوري لتعزيز اللأمان على الشارع الرئيسي

عمران كنانة:



سنعمل على اثارة الموضوع على كافة الأصعدة الرسمية والقانونية والشعبية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" طالب رئيس مجلس محلي يافة الناصرة، المحامي عمران كنانة، من خلال رسالة عاجلة للمسؤولين في وزارة المواصلات وماعتس، بتطوير وأجراء تعديلات فورية للشارع الرئيسي في يافة الناصرة، (الذي يقع ضمن مسؤولية وزارة المواصلات وماعتس) , وذلك لتعزيز الامان للمواطنين حيث حدثت في الفترات الاخيرة عدة حوادث طرق تسببت بوقوع اصابات جسدية للموطنين".



واضاف البيان :" تأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة خطوات قام بها المجلس المحلي، من لقاءات وجولات مشتركة مع طاقم المسؤولين حول هذا الموضوع، اطلق المسؤولون خلالها الوعود بإجراء تعديلات لتعزيز الامان في الشارع، لكن الوزارة لم تقم بالتنفيذ حتى الان.

ووجه كنانة في رسالته نقدًا شديدًا لماعتس والوزارة لإهمالهم الموضوع حيث كان من الممكن تفادي معظم الحوادث التي وقعت بالشارع عن طريق ادخال تعديلات ملائمة تحد من سرعة المركبات في الشارع .ومن دون الانتقاص من مسؤولية وزارة المواصلات وماعتس عن الشارع، قام مجلس يافة المحلي في الآونة الاخيرة بتوكيل طاقم مهنيين مختص لتحضير خطة عمل تشمل اقتراحات عينية لتعديلات في الشارع تهدف لتعزيز الامن والامان وسيتم اطلاع الجهات الرسمية المعنية عليها في الايام القريبة" .

وأكد كنانة ان المجلس المحلي لن يسكت عن اهمال المسؤولين للشارع والاستهتار بحياة المواطنين وسيعمل على اثارة هذه القضية على كافة الاصعدة الرسمية والقانونية والشعبية